Stuttgart-Hoffenheim maçı CANLI yayın | Hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Stuttgart-Hoffenheim maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Stuttgart, Bundesliga'nın 15. haftasında Hoffenheim'ı konuk ediyor. 3 maçlık galibiyet hasretini geçen hafta Werder Bremen'e karşı aldığ 4-0'lık skorla dindiren Sebastian Hoeness'in ekibi, galibiyet serisinin 2. halkası için sahaya çıkacak. Hoffenheim ise sezon boyunca gösterdiği başarılı performansla 5.sıraya yerleşti. Bu maçta alacağı puanla önündeki rakibinin yerine göz diken konuk takım, deplasmanda yeni bir galibiyet için sahaya çıkacak. Peki Stuttgart-Hoffenheim maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Stuttgart-Hoffenheim MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Stuttgart-Hoffenheim maçı, 20 Aralık Cumartesi günü oynanacak. Stuttgart Arena'daki mücadele, Türkiye Saati İle 17.30'da, Daniel Siebert'in düdüğüyle start alacak.

Stuttgart-Hoffenheim MAÇI HANGİ KANALDA?

Bundesliga'nın 16. hafta açılış maçı olan Stuttgart-Hoffenheim karşılaşması, S Sport Plus ve TiviBu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Stuttgart-Hoffenheim MUHTEMEL 11'LER

Stuttgart: Nubel; Jeltsch, Chabot, Hendriks; Assignon, Karazor, Stiller, Mittelstadt; Nartey, Leweling; Undav

Hoffenheim: Baumann; Coufal, Hranac, Hajdari, Bernardo; Promel, Avdullahu, Burger; Kramaric; Lemperle, Asllani