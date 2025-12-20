Stuttgart-Hoffenheim maçı CANLI yayın | Hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

CANLI SKOR ANA SAYFA
Bundesliga’da 15. hafta, üst sıraları yakından ilgilendiren dev bir kapışmaya sahne oluyor. 25 puanla 6. sırada yer alan ve evinde dişli bir grafik çizen Stuttgart, hemen bir basamak üzerinde, 26 puanla 5. sırada yer alan Hoffenheim’ı ağırlıyor. Kazananın Şampiyonlar Ligi potasına bir adım daha yaklaşacağı, kaybedenin ise takibini bir alt basamaktan sürdüreceği mücadelenin yayın bilgileri merak ediliyor. İşte Stuttgart-Hoffenheim maçı detayları...

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2025 Cumartesi 08:17
Stuttgart, Bundesliga'nın 15. haftasında Hoffenheim'ı konuk ediyor. 3 maçlık galibiyet hasretini geçen hafta Werder Bremen'e karşı aldığ 4-0'lık skorla dindiren Sebastian Hoeness'in ekibi, galibiyet serisinin 2. halkası için sahaya çıkacak. Hoffenheim ise sezon boyunca gösterdiği başarılı performansla 5.sıraya yerleşti. Bu maçta alacağı puanla önündeki rakibinin yerine göz diken konuk takım, deplasmanda yeni bir galibiyet için sahaya çıkacak. Peki Stuttgart-Hoffenheim maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Stuttgart-Hoffenheim MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Stuttgart-Hoffenheim maçı, 20 Aralık Cumartesi günü oynanacak. Stuttgart Arena'daki mücadele, Türkiye Saati İle 17.30'da, Daniel Siebert'in düdüğüyle start alacak.

Stuttgart-Hoffenheim MAÇI HANGİ KANALDA?

Bundesliga'nın 16. hafta açılış maçı olan Stuttgart-Hoffenheim karşılaşması, S Sport Plus ve TiviBu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Stuttgart-Hoffenheim MUHTEMEL 11'LER

Stuttgart: Nubel; Jeltsch, Chabot, Hendriks; Assignon, Karazor, Stiller, Mittelstadt; Nartey, Leweling; Undav

Hoffenheim: Baumann; Coufal, Hranac, Hajdari, Bernardo; Promel, Avdullahu, Burger; Kramaric; Lemperle, Asllani

