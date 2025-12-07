CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Almanya Bundesliga Borussia Dortmund-Hoffenheim maçı canlı izle! Ne zaman ve hangi kanalda?

Borussia Dortmund-Hoffenheim maçı canlı izle! Ne zaman ve hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'nın 13. haftasında Borussia Dortmund ile Hoffenheim karşı karşıya gelecek. Ligde oynadığı son 3 maçı da kaybetmeyen Niko Kovac ve öğrencileri, güçlü rakibine karşı kazanarak puanını 28'e çıkartmayı hedefliyor. Signal Iduna Park'ta oynanacak zorlu deplasmanda hata yapmak istemeyen Hoffenheim ise 8 maçlık yenilmezlik serisini sürdürmeyi ve 26 puana ulaşmayı amaçlıyor. Öte yandan futbolseverler, "Borussia Dortmund-Hoffenheim maçı canlı izle" konusunu araştırıyor. Peki, Borussia Dortmund-Hoffenheim maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2025 Pazar 07:33 Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2025 Pazar 07:49
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Borussia Dortmund-Hoffenheim maçı canlı izle! Ne zaman ve hangi kanalda?

Borussia Dortmund-Hoffenheim maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Almanya Bundesliga'nın 13. haftasında gözler, haftanın en dikkat çekici mücadelelerinden birine çevriliyor. Form grafiğini yükselten Borussia Dortmund, taraftarının coşkusuyla Hoffenheim'i Signal Iduna Park'ta ağırlamaya hazırlanıyor. Son 3 lig maçında yenilgi yüzü görmeyen Niko Kovac yönetimindeki sarı-siyahlılar, bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak puanını 28'e yükseltmenin hesaplarını yapıyor. Konuk ekip Hoffenheim ise sezonun en istikrarlı takımlarından biri olarak dikkat çekiyor. Tam 8 maçtır mağlubiyet almayan mavi-beyazlılar, bu zorlu deplasmanda serisini devam ettirmek için sahaya çıkacak. Peki, Borussia Dortmund-Hoffenheim maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BORUSSIA DORTMUND-HOFFENHEIM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Almanya Bundesliga'nın 13. haftasında oynanacak Borussia Dortmund-Hoffenheim maçı 7 Aralık Pazar günü saat 19.30'da başlayacak.

BORUSSIA DORTMUND-HOFFENHEIM MAÇI HANGİ KANALDA?

Signal Iduna Park'ta oynanacak Borussia Dortmund-Hoffenheim maçı S Sport Plus ve Tivibu Spor 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

Fenerbahçe'ye transferde flaş teklif!
F.Bahçe deplasmanda berabere kaldı!
DİĞER
Beşiktaş’ta eski aşklar depreşti! Yıldız isim yeniden listeye girdi...
İstanbul'u sağanak vurdu! Sokaklar ve caddeler göl oldu... İBB sınıfta kaldı | Peş peşe kazalar
G.Saray'dan Metehan Baltacı kararı!
Süper Lig'de güncel puan durumu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Salah'tan veda sözleri! Salah'tan veda sözleri! 01:21
Salah'tan veda sözleri! Salah'tan veda sözleri! 01:20
PSG evinde çok farklı! PSG evinde çok farklı! 01:01
Bilbao Madrid'i devirdi! Bilbao Madrid'i devirdi! 01:01
PSG evinde çok farklı! PSG evinde çok farklı! 01:00
Bilbao Madrid'i devirdi! Bilbao Madrid'i devirdi! 00:58
Daha Eski
G.Saray Bursa'da kayıp! G.Saray Bursa'da kayıp! 00:37
Sakaryaspor'da Serhat Sütlü ile yollar ayrıldı Sakaryaspor'da Serhat Sütlü ile yollar ayrıldı 00:33
Tedesco: Benim için hayal kırıklığı! Tedesco: Benim için hayal kırıklığı! 00:07
F.Bahçe deplasmanda berabere kaldı! F.Bahçe deplasmanda berabere kaldı! 00:07
Fenerbahçe'ye transferde flaş teklif! Fenerbahçe'ye transferde flaş teklif! 00:07
Süper Lig'de güncel puan durumu Süper Lig'de güncel puan durumu 00:07