Almanya Bundesliga Union Berlin Freiburg maçı CANLI izle! Union Berlin Freiburg maçı HD, canlı izleme linki

Union Berlin Freiburg maçı CANLI izle! Union Berlin Freiburg maçı HD, canlı izleme linki

Almanya Bundesliga’da haftanın önemli mücadelelerinden biri, Union Berlin ile Freiburg arasında oynanacak. Ligde birbirine yakın sıralarda yer alan iki takım, Avrupa kupaları hattına yaklaşmak için sahaya çıkıyor. Son dönemde Union Berlin, Freiburg’a karşı sahasında oynadığı maçlarda üstünlük sağladı. İki takım arasında oynanan son 5 lig maçında Union Berlin 3 galibiyet, 2 beraberlik elde etti. Ev sahibi ekip iç sahada etkili bir performans sergilerken, bu mücadelelerin %63’ü 2.5 üstü golle sonuçlandı. Peki, Union Berlin - Freiburg maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2025 Cumartesi 09:37
Union Berlin – Freiburg maçı saat kaçta, hangi kanalda? Bundesliga'da kritik puan mücadelesi! Almanya Bundesliga'da puan tablosunda birbirine çok yakın iki takım, Union Berlin ve Freiburg, 1 Kasım Cumartesi günü kozlarını paylaşacak. Ligin 10. ve 11. sıralarındaki ekiplerin bu buluşması, Avrupa potasına yaklaşmak açısından büyük önem taşıyor. Ev sahibi Union Berlin, bu sezon sahasında güçlü bir performans sergiliyor. Son 5 lig maçında Freiburg'a karşı yenilgi yaşamayan Berlin ekibi, iç sahada aldığı galibiyetlerle dikkat çekiyor. Freiburg ise son haftalarda istediği sonuçları alamasa da, hücum hattındaki üretkenliğiyle sürpriz yapabilecek bir ekip. Peki, Union Berlin - Freiburg maçı saat kaçta, hangi kanalda? Union Berlin - Freiburg maçı canlı nasıl ve nereden izlenir? Detaylar haberimizde...

👉 Union Berlin - Freiburg maçını takip etmek için tıklayınız.

UNION BERLIN - FREIBURG MAÇI NE ZAMAN?

Union Berlin, kendi sahasında Freiburg'u konuk ediyor. Karşılaşma 1 Kasım 2025 Cumartesi günü (bugün) oynanacak.

UNION BERLIN - FREIBURG MAÇI SAAT KAÇTA?

Union Berlin Freiburg mücadelesi 17:30 (TSİ)'da başlayacak.

UNION BERLIN - FREIBURG MAÇI HANGİ KANALDA?

Maç, S SPORT PLUS ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Union Berlin'in muhtemel ilk 11'i: Ronnow, Doekhi, Querfeld, Leite, Trimmel, Khedira, Kemlein, Kohn, Burke, Ansah, Ilic

Freiburg'un muhtemel ilk 11'i: Atubolu, Kubler, Rosenfelder, Ginter, Makengo, Eggestein, Manzambi, Beste, Holer, Scherhant, Adamu

⚽ UNION BERLIN – FREIBURG MAÇ ÖN İZLEMESİ | ALMANYA BUNDESLIGA

Almanya Bundesliga'da haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri, Union Berlin ile Freiburg arasında oynanacak. İki takım da hem form grafiğini yükseltmek hem de Avrupa kupaları hattına yaklaşmak istiyor.

Union Berlin, geçtiğimiz hafta Werder Bremen karşısında hücum bölgesinde etkisiz bir performans sergiledi ve son dört lig maçının üçüncüsünde gol atamadı. Ancak hafta içi DFB-Pokal mücadelesinde Arminia Bielefeld'i deplasmanda 2-1 mağlup ederek moral buldu. Teknik direktör Steffen Baumgart, takımının penaltılara gitmeden turu geçmesinden ve son üç maçta ikinci galibiyetini almış olmasından memnun.

Geçtiğimiz sezonu 40 puanla 14. sırada tamamlayan Union, bu sezon şu ana kadar 42 puan barajına ulaşma hedefiyle ilerliyor. Bu puan seviyesi, 2019-20 sezonunda Bundesliga'ya geri döndüklerinden bu yana elde ettikleri en iyi derecelerinden biri olabilir. Şu anda Konferans Ligi hattı olan 6. sıradaki Eintracht Frankfurt'un yalnızca 3 puan gerisindeler.

Union Berlin, bu sezon oynadığı son 10 resmi maçın sadece birinde rakibini mağlup edebildi. Savunmada ise istikrarsız bir tablo çiziyor; son dört karşılaşmada da kalesinde gol gördü. Ancak iç sahada performansını yükseltti: Stadion An der Alten Försterei'de oynadığı son üç maçta yenilgi almadı, bunların ikisinde galip geldi.

Konuk ekip Freiburg, geçtiğimiz hafta Bayer Leverkusen karşısında ilk yarıyı 1-0 geride kapattı ve ikinci yarıda hücumda etkili olamadı. Bundesliga genelinde 89 şutla en az denemede bulunan takım konumundalar. Buna rağmen son dört maçta 7 gol bulmaları, bitiricilik anlamında gelişim gösterdiklerini ortaya koyuyor. Ayrıca, son 10 karşılaşmalarının 6'sında en az 2 gol atarak hücum gücünü kanıtladılar.

Freiburg, hafta içinde DFB-Pokal'da Fortuna Düsseldorf'u 3-1 mağlup ederek moral tazeledi. Teknik direktör Julian Schuster, son dört maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve bir yenilgi alarak istikrarı yakalamaya çalışıyor. Deplasmanda oynadığı son dört maçın sadece birini kaybeden Freiburg, bu süreçte iki galibiyet elde etti. Bu karşılaşma öncesinde Union Berlin, evinde oynadığı son beş maçın dördünde kaybetmezken; Freiburg ise deplasmandaki son üç maçın ikisinde galibiyet aldı. "Breisgau-Brasilianer" olarak bilinen konuk ekip, bu kez Union'a karşı altı maçlık yenilgi serisini sonlandırmak istiyor.

UNION BERLIN - FREIBURG MAÇINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

