Werder Bremen - St Pauli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Almanya Bundesliga

Bundesliga'da 2025-2026 sezonu heyecanı sürüyor. Sezonun 6. hafta maçında Werder Bremen, evinde St Pauli'yi ağırlayacak. Bundesliga'da daha ligin ilk haftalarında kızışan rekabet kulüpleri kamçılarken iki takım da karşılaşmadan mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Werder Bremen - St Pauli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Werder Bremen - St Pauli MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Werder Bremen - St Pauli maçı 4 Ekim Cumartesi günü saat 16.30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus ve TiviBu Spor 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Werder Bremen - St Pauli MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Werder Bremen: Hein; Sugawara, Coulibaly, Friedl, Agu; Stage, Lynen; Schmid, Puertas, Mbangula; Grull

St Pauli: Vasilj; Wahl, Smith, Dzwigala; Saliakas, Sands, Fujita, Oppie; Sinani; Hountondji, Lage