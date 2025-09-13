Mainz 05-RB Leipzig maçı izle | Mainz 05-RB Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Mainz 05-RB Leipzig maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Almanya Bundesliga'nın 3. haftasında futbol heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Ligde istikrarlı bir başlangıç yapmak isteyen Mainz 05 ile RB Leipzig, haftanın kritik karşılaşmasında kozlarını paylaşacak. Sezona 3 puanlarla devam etmeyi amaçlayan iki ekip de hata yapmadan yoluna devam etmenin hesaplarını yapıyor. Özellikle, "Mainz 05-RB Leipzig maçı canlı izle" aramaları futbol gündeminin öne çıkan konuları arasında yer alıyor. Peki, Mainz 05-RB Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MAINZ 05-RB LEIPZIG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Almanya Bundesliga'nın 3. haftasında oynanacak Mainz 05-RB Leipzig maçı 13 Eylül Cumartesi günü saat 16.30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus ve Tivibu Spor 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.