Freiburg - Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Almanya Bundesliga

Freiburg - Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Almanya Bundesliga

Bundesliga'da 2025-2026 sezonu büyük heyecanla başladı. İlk hafta maçında Freiburg ile Augsburg kozlarını paylaşacak. Ligde başarı hedefleyen iki takım da galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak. Peki, Freiburg - Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2025 Cumartesi 12:48
Freiburg - Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Almanya Bundesliga

Freiburg - Augsburg maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da 2025-2026 sezonu heyecanı başladı. Sezonun 1. hafta maçında Freiburg, evinde Augsburg'u ağırlayacak. Europa-Park Stadion'da oynanacak karşılaşmada Felix Zwayer düdük çalacak. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Freiburg - Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Freiburg - Augsburg MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Freiburg - Augsburg maçı 23 Ağustos Cumartesi günü saat 16.30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus ve TiviBu Spor 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Freiburg - Augsburg MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Freiburg: Atubolu; Gunter, Ginter, Lienhart, Kubler; Eggestein, Osterhage; Grifo, Manzambi, Dinkci; Holer

Augsburg: Dahmen; Giannoulis, Schlotterbeck, Gouweleeuw, Matsima; Komur, Massengo, Jakic, Wolf; Tietz, Mounie

