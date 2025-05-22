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Haberler Almanya Bundesliga Heidenheim-Elversberg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

Heidenheim-Elversberg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga play-out turunda Heidenheim ile Elversberg karşı karşıya gelecek. Küme düşecek takımı belirleyecek heyecan dolu karşılaşmada hata yapmak istemeyen iki takım da mücadeleyi kazanmayı hedefliyor. Kritik karşılaşma öncesi sıcak gelişmeler yaşanırken, futbolseverler Heidenheim-Elversberg maçı canlı yayın bilgilerini araştırmayı sürdürüyor. Peki, Heidenheim-Elversberg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2025 Perşembe 11:48
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Heidenheim-Elversberg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

Heidenheim-Elversberg maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Almanya Bundesliga play-out turunda Heidenheim ile Elversberg karşı karşıya gelecek. Küme düşecek takımın belli olacağı turda hata yapmak istemeyen iki takım da kazanan taraf olmayı amaçlıyor. Heyecan dolu karşılaşmada kimin kazanacağı merakla beklenirken, futbolseverler Heidenheim-Elversberg maçı canlı yayın bilgilerini araştırmayı sürdürüyor. Peki, Heidenheim-Elversberg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

HEIDENHEIM-ELVERSBERG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Bundesliga play-out turunda oynanacak Heidenheim-Elversberg maçı 22 Mayıs Perşembe günü saat 21.30'da başlayacak. Kritik karşılaşma Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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