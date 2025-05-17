Heidenheim - Werder Bremen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Heidenheim - Werder Bremen maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Heidenheim ile Werder Bremen kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Heidenheim - Werder Bremen maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HEIDENHEIM - WERDER BREMEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Heidenheim - Werder Bremen maçı 17 Mayıs Cumartesi günü saat 16.30'da başlayacak. Karşılaşma beIN Connect ve beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

HEIDENHEIM - WERDER BREMEN MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Heidenheim: Muller; Mainka, Gimber, Siersleben; Traore, Schoppner, Dorsch, Kratzig; Wanner, Beck; Pieringer

Werder Bremen: Zetterer; Stark, Friedl, Pieper; Weiser, Lynen, Stage, Schmid, Agu; Njinmah, Ducksch

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