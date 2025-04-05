Freiburg 1-4 Borussia Dortmund (MAÇ SONUCU ÖZET)

Almanya Bundesliga'nın 28. haftasında Borussia Dortmund, deplasmanda Freiburg'u 4-1'lik net bir skorla mağlup etti. Karşılaşmaya etkili başlayan Dortmund, ilk yarıda 34. dakikada Karim Adeyemi'nin attığı golle öne geçti. Freiburg, bu gole karşılık veremedi ve ilk yarıyı 1-0 geride kapattı.

İkinci yarıda Dortmund'un etkili oyununu sürdüren isimlerinden biri de Carney Chukwuemeka oldu. 51. dakikada attığı golle farkı ikiye çıkaran Dortmund, ardından Sehrou Guirassy'nin 68. dakikada kaydettiği golle skoru 3-0'a taşıdı. Dortmund'un 4. golü ise Jamie Bynoe-Gittens'in 78. dakikada attığı golle geldi. Freiburg, maçın sonlarına doğru Maximilian Eggestein'in 88. dakikada attığı golle skoru 4-1'e getirdi ve maç bu skorla sona erdi.

Dortmund'un orta saha oyuncusu Salih Özcan, 61. dakikada oyuna girerek takımı adına mücadele etti.

Bu sonuçla Dortmund puanını 41'e yükseltti. Freiburg ise 42 puanda kaldı.

Bundesliga'nın bir sonraki haftasında Borussia Dortmund, Bayern Münih deplasmanına konuk olacak. Freiburg ise Borussia Mönchengladbach deplasmanına gidecek.