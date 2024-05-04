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Borussia Dortmund 5-1 Augsburg (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Bundesliga'nın 32. haftasında Borussia Dortmund sahasında Augsburg'u Moukoko (2), Malen, Reus ve Nmecha'nın golleriyle 5-1 mağlup etti.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2024 Cumartesi 19:27
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Borussia Dortmund 5-1 Augsburg (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Almanya Bundesliga'nın 32. haftasında Borussia Dortmund ile Augsburg, Signal Iduna Park'ta karşı karşıya geldi.

Ev sahibi takım, rakibini 5-1 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Borussia Dortmund'a galibiyeti getiren golleri 4. ve 29. dakikalarda Youssoufa Moukoko, 20. dakikada Donyell Malen, 34. dakikada Marco Reus ve 64. dakikada Felix Nmecha kaydetti. Augsburg'un tek golüyse 32. dakikada Ruben Vargas'tan geldi.

Borussia Dortmund bu sonuçla puanını 60'a yükseltirken, bu sezonki 13. yenilgisini alan Augsburg, 39 puanda kaldı.

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