Borussia Dortmund 5-1 Augsburg (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Almanya Bundesliga'nın 32. haftasında Borussia Dortmund ile Augsburg, Signal Iduna Park'ta karşı karşıya geldi.
Ev sahibi takım, rakibini 5-1 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı.
Borussia Dortmund'a galibiyeti getiren golleri 4. ve 29. dakikalarda Youssoufa Moukoko, 20. dakikada Donyell Malen, 34. dakikada Marco Reus ve 64. dakikada Felix Nmecha kaydetti. Augsburg'un tek golüyse 32. dakikada Ruben Vargas'tan geldi.
Borussia Dortmund bu sonuçla puanını 60'a yükseltirken, bu sezonki 13. yenilgisini alan Augsburg, 39 puanda kaldı.