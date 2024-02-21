Bayern Münih'ten flaş Thomas Tuchel kararı!

Üst üste aldığı kötü sonuçların arından lider Bayer Leverkusen'le puan farkı 8'e çıkan Bayern Münih'te Thomas Tuchel için karar verildi. Bayern Münih'ten yapılan açıklamada Thomas Tuchel'in sezon sonunda görevinden ayrılacağı belirtildi.

Bayern Münih Bundesliga'da 50 puanla 2. sırada yer alıyor.

Bu zamana kadar Bayern Munih ile 44 maça çıkan Alman çalıştırıcı, 11 mağlubiyet aldı.

Neuausrichtung zur neuen Saison: FC Bayern und Thomas Tuchel beenden Zusammenarbeit im Sommer. 🔗 https://t.co/yDLnsnMtfR — FC Bayern München (@FCBayern) February 21, 2024

ÜST ÜSTE 3 YENİLGİ ALDI

Bundesliga'da lider Bayer Leverkusen'e ve Bochum'a mağlup olan Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Lazio'ya 1-0 kaybetti.

ALMANYA KUPASI'NDA VEDA ETTİ!

Bavyera ekibi Almanya Kupası 2. Tur karşılaşmasında 3. Lig ekibi Saarbrücken'e 2-1 mağlup olarak kupaya veda etmişti.

LİG ŞAMPİYONLUĞU YAŞAMIŞTI

Tuchel, Bayern Münih'le bir önceki sezonda 71 puanla, averaj farkıyla Bundesliga şampiyonluğu yaşadı.