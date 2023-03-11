Schalke 2-2 Borussia Dortmund (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Almanya Bundesliga'da Ruhr derbisinde Schalke 04 ile Borussia Dortmund karşı karşıya geldi. Veltins Arena'da oynanan ve gol düellosu şeklinde geçen mücadele 2-2 sona erdi.

Borussia Dortmund, 38. dakikada Nico Schlotterbeck ile öne geçti ve ilk yarı Dortmund'un üstünlüğü ile tamamlandı.

Schalke 04'de 50. dakikada Marius Bülter, skoru eşitledi. Borussia Dortmund, 60. dakikada Raphael Guerreiro ile yeniden öne geçti.

Schalke 04'de oyuna 68. dakikada giren Kenan Karaman, 79. dakikada maçın skorunu 2-2 olarak belirledi.

Bu sonucun ardından Borussia Dortmund'un ligdeki 8 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Dortmund 50, Schalke 04 20 puana yükseldi. Ligin bir sonraki haftasında Borussia Dortmund, sahasında Köln'ü ağırlayacak. Schalke, Augsburg deplasmanına gidecek.