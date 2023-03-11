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Schalke 2-2 Borussia Dortmund (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Ruhr derbisinde Schalke sahasında Borussia Dortmund'u ağırladı. Kritik müsabaka 2-2 sona erdi ve iki takım da puanları paylaştı. Schalke'nin gollerini Marius Bülter ve Kenan Karaman kaydetti. Borussia Dortmund'un golleri Nico Schlotterbeck ve Raphael Guerreiro'dan geldi.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2023 Cumartesi 22:45 Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2023 Cumartesi 22:50
Schalke 2-2 Borussia Dortmund (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Almanya Bundesliga'da Ruhr derbisinde Schalke 04 ile Borussia Dortmund karşı karşıya geldi. Veltins Arena'da oynanan ve gol düellosu şeklinde geçen mücadele 2-2 sona erdi.

Borussia Dortmund, 38. dakikada Nico Schlotterbeck ile öne geçti ve ilk yarı Dortmund'un üstünlüğü ile tamamlandı.

Schalke 04'de 50. dakikada Marius Bülter, skoru eşitledi. Borussia Dortmund, 60. dakikada Raphael Guerreiro ile yeniden öne geçti.

Schalke 04'de oyuna 68. dakikada giren Kenan Karaman, 79. dakikada maçın skorunu 2-2 olarak belirledi.

Bu sonucun ardından Borussia Dortmund'un ligdeki 8 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Dortmund 50, Schalke 04 20 puana yükseldi. Ligin bir sonraki haftasında Borussia Dortmund, sahasında Köln'ü ağırlayacak. Schalke, Augsburg deplasmanına gidecek.

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