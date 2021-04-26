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Türk asıllı futbolcu ile profesyonel sözleşme imzaladı

(Bundesliga) takımlarından , Türk asıllı futbolcu ile profesyonel sözleşme imzalandığını duyurdu.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2021 Pazartesi 17:53
Bayer Leverkusen Türk asıllı futbolcu Emrehan Gedikli ile profesyonel sözleşme imzaladı

ekiplerinden , Türk asıllı futbolcu ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Alman kulübünden yapılan açıklamada, 25 Nisan'da 18. yaş gününü kutlayan Emrehan Gedikli ile 2022'ye kadar sürecek bir sözleşme imzalandığı belirtildi.

Bayer Leverkusen'in altyapısında yetişen ve 'nda da oynayan genç futbolcu, bu sezon Bayer Leverkusen formasıyla 'nde 3 maçta görev yaptı.

Bayer Leverkusen Sportif Direktörü , Emrehan Gedikli'nin potansiyelini kanıtladığını belirterek, "Şimdi kendisini yüksek düzeyde geliştirme şansı bulunuyor. Kabiliyeti ve hırsı var." ifadelerini kullandı.

Forvette görev yapan Emrehan Gedikli ise Bayer Leverkusen'e çok şey borçlu olduğunu belirterek, bunu performansıyla geri ödemek ve futbolda başarılı olmak istediğini kaydetti.

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