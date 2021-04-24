Mainz 05 Bayern Münih maçı CANLI İZLE | A Spor

Bundesliga'nın 31. haftasında lider Bayern Münih, Mainz 05 deplasmanına konuk oluyor. Alman devi, mücadeleden galibiyetle ayrılması halinde sezonu şampiyon olarak tamamlamayı garantileyecek.

ASpor CANLI YAYIN

İLK 11'LER:



MAINZ 05 - Zentner, St. Juste, Niakhate, Danny da Costa, Mwene, Hack, Latza, Quaison, Barreiro, Onisiwo, Burkardt



BAYERN MÜNİH - Neuer, Pavard, Boateng, Davies, Alaba, Kimmich, Sane, Goretzka, Coman, Lewandowski, Müller



MAINZ-BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

24 Nisan Cumartesi günü (bugün) saat 16.30'da başlayan Mainz-Bayern Münih maçı A Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor.