Haberler Almanya Bundesliga Mainz 05 Bayern Münih maçı CANLI İZLE | A Spor

maçı CANLI İZLE | A Spor

Almanya Bundesliga devi , 'e konuk oluyor. Münih, alacağı galibiyetle şampiyonluğunu ilan etmek istiyor. A Spor'dan naklen ekranlara gelen Mainz 05 - Bayern Münih maçını haberimizden de canlı izleyebilirsiniz. | Main 05 - Bayern Münih maçı canlı izle |

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2021 Cumartesi 16:26 Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2021 Cumartesi 16:26
Mainz 05 Bayern Münih maçı CANLI İZLE | A Spor

Bundesliga'nın 31. haftasında lider , deplasmanına konuk oluyor. Alman devi, mücadeleden galibiyetle ayrılması halinde sezonu şampiyon olarak tamamlamayı garantileyecek.

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İLK 11'LER:

MAINZ 05 - Zentner, St. Juste, Niakhate, Danny da Costa, Mwene, Hack, Latza, Quaison, Barreiro, Onisiwo, Burkardt

BAYERN MÜNİH - Neuer, Pavard, Boateng, Davies, Alaba, Kimmich, Sane, Goretzka, Coman, Lewandowski, Müller

MAINZ-BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
24 Nisan Cumartesi günü (bugün) saat 16.30'da başlayan Mainz-Bayern Münih maçı A Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor.

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