Haberler Almanya Bundesliga Frankfurt 2-1 Bayern Münih | MAÇ SONUCU

2-1 | MAÇ SONUCU

'nın 22. hafta mücadelelerinde sahasında lider 'i konuk etti. Ev sahibi baştan sona önde götürdüğü karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı ve Bayern Münih'in 8 maçlık yenilmezlik serisine son verdi.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2021 Cumartesi 19:40
Frankfurt 2-1 Bayern Münih | MAÇ SONUCU

'nın 22. hafta mücadelelerinde sahasında lider 'i konuk etti. Ev sahibi baştan sona önde götürdüğü karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı ve Bayern Münih'in 8 maçlık yenilmezlik serisine son verdi.

Karşılaşmada Frankfurt'a galibiyeti getiren goller 12. dakikada ve 31. dakikada 'dan geldi. Bayern Münih'in 53. dakikada ile bulduğu gol puan için yeterli olmadı.

Bu sonucun ardından ev sahibi puanını 42'ye yükseltirken Bayern Münih 49 puanla liderliğini sürdürdü.

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