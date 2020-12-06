Loris Karius Almanya'da dikiş tutturamadı! Yine hayal kırıklığı...

2018 yılında Beşiktaş'ın büyük umutlarla Liverpool'dan 2 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı Loris Karius beklenen performansı sergileyememişti.
2018 yılında Beşiktaş'ın büyük umutlarla Liverpool'dan 2 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı Loris Karius beklenen performansı sergileyememişti.
Alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında sözleşmesini tek taraflı fesheden Alman file bekçisi, Union Berlin'in yolunu tutmuştu.
BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI!
Karius, Liverpool'dan bir yıllığına kiralık olarak geldiği Union Berlin'de büyük hayal kırıklığı yaşadı.
Hertha Berlin maçında önceki gece de yedek oturan Alman file bekçisi, bu sezon hiç forma şansı bulamadı.
TAKIMDAN AYRILMASI BEKLENİYOR!
Alman basını, Şampiyonlar Ligi'nde final oynamışlığı bulunan tecrübeli file bekçisinin sezon sonunu beklemeden sözleşmesini feshederek devre arasında takımdan ayrılmasının beklendiğini yazdı.