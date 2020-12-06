Loris Karius Almanya'da dikiş tutturamadı! Yine hayal kırıklığı...

2018 yılında Beşiktaş 'ın büyük umutlarla Liverpool'dan 2 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı Loris Karius beklenen performansı sergileyememişti.

BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI!

Karius, Liverpool'dan bir yıllığına kiralık olarak geldiği Union Berlin'de büyük hayal kırıklığı yaşadı.