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'da dikiş tutturamadı! Yine hayal kırıklığı...

ile sorunlu bir şekilde ayrılan , yeni kulübü Union 'de şimdiye kadar kulübeden çıkamadı. Alman kulübüyle olan kiralık sözleşmesi sezon sonu bitecek olan 27 yaşındaki file bekçisinin ocak ayı transfer döneminde takımdan ayrılması bekleniyor.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2020 Pazar 09:30
Loris Karius Almanya'da dikiş tutturamadı! Yine hayal kırıklığı...

2018 yılında 'ın büyük umutlarla Liverpool'dan 2 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı beklenen performansı sergileyememişti.

Loris Karius Almanya'da dikiş tutturamadı! Yine hayal kırıklığı...

Alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında sözleşmesini tek taraflı fesheden Alman file bekçisi, Union 'in yolunu tutmuştu.

Loris Karius Almanya'da dikiş tutturamadı! Yine hayal kırıklığı...

BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI!
Karius, Liverpool'dan bir yıllığına kiralık olarak geldiği Union 'de büyük hayal kırıklığı yaşadı.

Loris Karius Almanya'da dikiş tutturamadı! Yine hayal kırıklığı...

Hertha maçında önceki gece de yedek oturan Alman file bekçisi, bu sezon hiç forma şansı bulamadı.

Loris Karius Almanya'da dikiş tutturamadı! Yine hayal kırıklığı...

TAKIMDAN AYRILMASI BEKLENİYOR!
Alman basını, Şampiyonlar Ligi'nde final oynamışlığı bulunan tecrübeli file bekçisinin sezon sonunu beklemeden sözleşmesini feshederek devre arasında takımdan ayrılmasının beklendiğini yazdı.

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