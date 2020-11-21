Bayern Münih 10 maç sonra puan kaybetti! | Bayern Münih Werder Bremen: 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Almanya Bundesliga'nın 8. haftasında Werder Bremen'i konuk eden lider Bayern Münih, rakibiyle 1-1 berabere kalarak hiç beklemediği bir puan kaybı yaşadı.

Lig, kupa ve Avrupa'da oynadığı son 10 resmi maçını kazanan Bavyera ekibinin bu serisi Werder beraberliğiyle sona erdi.

Konuk ekip Werder Bremen, ilk yarıyı 45'te Eggestein'in golüyle 1-0 önde kapatırken, Bayern'e puanı getiren golü 62'de Kingsley Coman kaydetti.

ÖMER TOPRAK'TAN GEÇİT YOK!

Werder Bremen'de sakatlıktan dönen Ömer Toprak, karşılaşmada 90 dakika sahada kalırken, başarılı bir performans sergiledi. Öte yandan Bayern Münih'te Lucas Hernandez, 19. dakikada geçirdiği sakatlığın ardından oyuna devam edemedi.

BAYERN 10 MAÇ SONRA PUAN KAYBETTİ

Tüm kulvarlarda üst üste 10 maçını kazanan Bayern Münih, bu skorla birlikte 27 Eylül'deki Hoffenheim yenilgisinin ardından ilk puan kaybını yaşadı. Öte yandan Bayern Münih'in evindeki 9 maçlık galibiyet serisi de noktalandı. Werder Bremen ise Bundesliga'da üst üste 5. beraberliğini alırken, hepsini 1-1'lik sonuçlarla aldı.

Lider Bayern Münih puanını 19'a yükseltirken, Werder Bremen ise 11 puana ulaştı.