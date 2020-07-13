Neuer'in skandal görüntülerine büyük tepki! Irkçı şarkı...
Bayern Münih ve Alman milli futbol takımının başarılı kalecisi Neuer, tatilini yaptığı Hırvatistan'da söylediği ırkcı şarkılarla Almanya gündemin bir numarasına oturdu.
FC Bayern Münih'in 34 yaşındaki başarıları kalecisi tiwitterdan yayılan görüntüleri sonrası, futbol kariyeri ve rol modeli olarak gösterildiği Almanya'da tartışılmaya başladı.
GAZETELER, MİLLİ TAKIMDAN UZAKLAŞTIRILMASINI İSTEDİ
Tüm yayın organları eleştiri yağmuruna tutarken bazı gazeteler Neuer'in Milli takımdan uzaklaştırılmasını teklif etti. Bazı yayın organları "O'nun milli olması O'nu masum kılmaz" eleştirilerini getirdi.
Sekiz kez Almanya şampiyonluğu yaşayan Neuer'in medyaya yansıyan görüntüsünde Hırvatistan'da tatilde bulunduğu şu günlerde Bayern Münih kaleci antrenörü Toni Tapalovic ve bazı Hırvat arkadaşlarıyla birlikte aşırı sağcı grup "Thompson" dan Marko Perkovic'in Lijepa Li Si" şarkısını seslendirdiği gözleniyor. Şarkı, Bosna Hersek'i Hırvatistan'a ait toprakları gibi gösteren ırkçı söylemler içeriyor.
Manuel Neuer'in 8 Ağustos'ta başlayacak Şampiyonlar Ligi turnuvası öncesi Hırvatistanda tatile çıktığı bilgisine ulaşılırken Almanların yanı sıra Almanya'da yaşayan pek çok Türk vatandaşı Mesut Özil'e yapılanları hatırlatarak ırkçı söylemler içeren şarkıyı okuyan Neuer'in cezasız kalmamasını istiyor.
- 13.07.2020
- Güncelleme: 13.07.2020 19:34
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Neuer'in skandal görüntülerine büyük tepki! Irkçı şarkı... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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