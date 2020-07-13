Neuer'in skandal görüntülerine büyük tepki! Irkçı şarkı... - Son dakika Almanya Bundesliga haberleri - Fotomaç
13 Temmuz 2020, Pazartesi
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Neuer'in skandal görüntülerine büyük tepki! Irkçı şarkı...

Neuer'in skandal görüntülerine büyük tepki! Irkçı şarkı...

ve Alman milli takımının başarılı kalecisi Neuer, tatilini yaptığı Hırvatistan'da söylediği ırkcı şarkılarla gündemin bir numarasına oturdu.

FC 'in 34 yaşındaki başarıları kalecisi tiwitterdan yayılan görüntüleri sonrası, kariyeri ve rol modeli olarak gösterildiği 'da tartışılmaya başladı.

GAZETELER, MİLLİ TAKIMDAN UZAKLAŞTIRILMASINI İSTEDİ
Tüm yayın organları eleştiri yağmuruna tutarken bazı gazeteler Neuer'in Milli takımdan uzaklaştırılmasını teklif etti. Bazı yayın organları "O'nun milli olması O'nu masum kılmaz" eleştirilerini getirdi.



Sekiz kez Almanya şampiyonluğu yaşayan Neuer'in medyaya yansıyan görüntüsünde Hırvatistan'da tatilde bulunduğu şu günlerde Bayern Münih kaleci antrenörü Toni Tapalovic ve bazı Hırvat arkadaşlarıyla birlikte aşırı sağcı grup "Thompson" dan Marko Perkovic'in Lijepa Li Si" şarkısını seslendirdiği gözleniyor. Şarkı, 'i Hırvatistan'a ait toprakları gibi gösteren ırkçı söylemler içeriyor.

'in 8 Ağustos'ta başlayacak Şampiyonlar Ligi turnuvası öncesi Hırvatistanda tatile çıktığı bilgisine ulaşılırken Almanların yanı sıra Almanya'da yaşayan pek çok Türk vatandaşı 'e yapılanları hatırlatarak ırkçı söylemler içeren şarkıyı okuyan Neuer'in cezasız kalmamasını istiyor.

  1. 13.07.2020
  2. Güncelleme: 13.07.2020 19:34
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