Borussia Mönchengladbach Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Almanya Bundesliga'da heyecan 29. hafta maçlarıyla devam ediyor. Corona virüsü nedeniyle ara verilen ligin yeniden başlamasının ardından karşılaşmalar seyircisiz ve üst düzey hijyen önlemleriyle oynanıyor. Günün ilk karşılaşmasında Mönchengladbach sahasında Union Berlin'i konuk edecek. Ev sahibi takım ligde şu ana kadar topladığı 53 puanla 5. sırada bulunuyor ve Avrupa kupaları iddiasını sürdürüyor. Öte yandan konuk ekip ise 31 puanla 13. sırada yer alıyor. Peki, Borussia Mönchengladbach-Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte karşılaşmaya ilişkin tüm detaylar...
Almanya Bundesliga'da futbol heyecanı sürüyor. 29. hafta müsabakaları devam ederken pazar gününün ilk karşılaşması Borussia Mönchengladbach ile Union Berlin arasında oynanacak. Maçla ilgili tüm detaylar haberimizde...
MÖNCHENGLADBACH-UNION BERLİN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Mönchengladbach'ın sahasında Union Berlin'i konuk edeceği maç TSİ 16.30'da başlayacak ve S Sport 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
MÖNCHENGLADBACH-UNION BERLİN MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ
Mönchengladbach: Sommer; Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini; Neuhaus, Kramer; Hofmann, Stindl, Thuram; Plea
Union Berlin: Gikiewicz; Subotic, Schlotterbeck, Friedrich; Trimmel, Gentner, Kroos, Lenz; Ingvartsen, Andersson, Bulter
MAÇLA İLGİLİ İSTATİSTİKLER
*Mönchengladbach Bundesliga'da karşı karşıya geldiği 52 takımdan yalnızca Union Berlin'i mağlup edemedi.
*Union Berlin, Mönchengladbach ile oynadığı son iki maçı kazandı.
*Union Berlin'in golcüsü Sebastian Andersson, Bundesliga 2'de geçtiğimiz sezon 12 gol atmıştı, yıldız futbolcu bu sezon 28 hafta itibarıyla 11 gole ulaştı.
- 31.05.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Borussia Mönchengladbach Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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