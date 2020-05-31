Borussia Mönchengladbach Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika Almanya Bundesliga haberleri - Fotomaç
31 Mayıs 2020, Pazar
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Union maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Borussia Mönchengladbach Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'da heyecan 29. hafta maçlarıyla devam ediyor. Corona virüsü nedeniyle ara verilen ligin yeniden başlamasının ardından karşılaşmalar seyircisiz ve üst düzey hijyen önlemleriyle oynanıyor. Günün ilk karşılaşmasında Mönchengladbach sahasında Union 'i konuk edecek. Ev sahibi takım ligde şu ana kadar topladığı 53 puanla 5. sırada bulunuyor ve Avrupa kupaları iddiasını sürdürüyor. Öte yandan konuk ekip ise 31 puanla 13. sırada yer alıyor. Peki, -Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşmaya ilişkin tüm detaylar...

'da futbol heyecanı sürüyor. 29. hafta müsabakaları devam ederken pazar gününün ilk karşılaşması ile Union arasında oynanacak. Maçla ilgili tüm detaylar haberimizde...

MÖNCHENGLADBACH-UNION BERLİN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Mönchengladbach'ın sahasında Union Berlin'i konuk edeceği maç TSİ 16.30'da başlayacak ve S Sport 2 ekranlarından olarak yayınlanacak.

MÖNCHENGLADBACH-UNION BERLİN MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Mönchengladbach: Sommer; Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini; Neuhaus, Kramer; Hofmann, Stindl, Thuram; Plea

Union Berlin: Gikiewicz; Subotic, Schlotterbeck, Friedrich; Trimmel, Gentner, Kroos, Lenz; Ingvartsen, Andersson, Bulter

MAÇLA İLGİLİ İSTATİSTİKLER

*Mönchengladbach 'da karşı karşıya geldiği 52 takımdan yalnızca Union Berlin'i mağlup edemedi.

*Union Berlin, Mönchengladbach ile oynadığı son iki maçı kazandı.

*Union Berlin'in golcüsü Sebastian Andersson, Bundesliga 2'de geçtiğimiz sezon 12 gol atmıştı, yıldız futbolcu bu sezon 28 hafta itibarıyla 11 gole ulaştı.

  1. 31.05.2020
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