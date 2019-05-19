FC Köln ve SC Paderborn Bundesliga'ya yükseldi
19 Mayıs 2019, Pazar
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ve Bundesliga'ya yükseldi

FC Köln ve SC Paderborn Bundesliga'ya yükseldi

'da 1. 'de (Bundesliga) sezon dün sona ererken, 2. Lig de bugün oynanan son hafta maçlarıyla tamamlandı.

'da 1. 'de (Bundesliga) sezon dün sona ererken, 2. Lig de bugün oynanan son hafta maçlarıyla tamamlandı.
2. Lig tabelasının birinci sırasında son haftaya giren , bugün deplasmanda Magdeburg 1-1 beraber kaldı. FC Köln, 63 puanla ligi birinci bitirerek, yeniden 1. Lig'e yükseldi. 2. Ligi 57 puanla averayla 2. sırada bitiren da gelecek sezon 1. Lig'de mücadele edecek 2. takım oldu. SC Paderborn ile 57 puana ulaşmasına rağmen avarayla ligi 3. sırada tamamlayan FC Union Berlin, Ozan Kabak'ın takımı VFB Stuttgart ile Play-off oynayacak.
Bugün oynanan ile SC Paderborn maçında ev sahibi takım 3-1 galip gelirken, Dynamo Dresden'in üç golünü de Türk kökenli oyuncu kaydetti.
Barış Atik, 1 Temmuz .2018 tarihinde SV Darmstadt 98'den Dynamo Dresden'e transfer olmuştu.

  1. 19.05.2019
  2. Güncelleme: 19.05.2019 19:10
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