FC Köln ve SC Paderborn Bundesliga'ya yükseldi
Almanya'da 1. Lig'de (Bundesliga) sezon dün sona ererken, 2. Lig de bugün oynanan son hafta maçlarıyla tamamlandı.
Almanya'da 1. Lig'de (Bundesliga) sezon dün sona ererken, 2. Lig de bugün oynanan son hafta maçlarıyla tamamlandı.
2. Lig tabelasının birinci sırasında son haftaya giren FC Köln, bugün deplasmanda Magdeburg 1-1 beraber kaldı. FC Köln, 63 puanla ligi birinci bitirerek, yeniden 1. Lig'e yükseldi. 2. Ligi 57 puanla averayla 2. sırada bitiren SC Paderborn da gelecek sezon 1. Lig'de mücadele edecek 2. takım oldu. SC Paderborn ile 57 puana ulaşmasına rağmen avarayla ligi 3. sırada tamamlayan FC Union Berlin, Ozan Kabak'ın takımı VFB Stuttgart ile Play-off oynayacak.
Bugün oynanan Dynamo Dresden ile SC Paderborn maçında ev sahibi takım 3-1 galip gelirken, Dynamo Dresden'in üç golünü de Türk kökenli oyuncu Barış Atik kaydetti.
Barış Atik, 1 Temmuz .2018 tarihinde SV Darmstadt 98'den Dynamo Dresden'e transfer olmuştu.
- 19.05.2019
- Güncelleme: 19.05.2019 19:10
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Galatasaray 22. kez şampiyon! Galatasaray 2-1 Başakşehir (MAÇ SONUCU MAÇ ÖZETİ)
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Yorum
BU GS CAMİASINA VE SİZE BU GÜNÜN SİZİN GÜNÜNÜZ OLSUN İSTİYORSANIZ, HER ŞEY SİZİN ELİNİZDE GS LILAR. BURADAN ŞAMPİYON ÇIKMAK VAR AMA TERSİNİ BİR DÜŞÜNÜN. AYIP OLMAZ
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Altınordu'nun acı kaderi
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Yorum
Vatandaş Asansör takım olmaktansa çıkmamak, zamanını beklemek iyidir. 4/5 mantığı budur.
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Fenerbahçe'de BB Erzurum maçı öncesi 2 isim kadroda yok!
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Yorum
kartal Ferdi kadıogluna çok güveniyorum,ama hoca görebilecek mi.Ersun hocanın bu takımı ilk dörde sokmasını sanmıyorum.
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