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Alanyaspor'da imza şov

Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, 5 futbolcusuyla sözleşme uzattı.

Alanyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2025 Çarşamba 06:50
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Alanyaspor'da imza şov

Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, 5 futbolcusuyla sözleşme uzattı. Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun da yer aldığı imza töreni Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde düzenlendi.

Burada konuşan Çavuşoğlu, "Güney Koreli forvet Ui-jo Hwang, Kosovalı sağ bek Florent Hadergjonaj ve stoper Fatih Aksoy ile 2027, Kosovalı stoper Fidan Aliti ile altyapıdan yetişen orta saha oyuncumuz Ümit Akdağ ile de 2028'e kadar sözleşme uzattık. Geçen seneki sıkıntıları tekrar yaşamamak adına elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Kulübümüz ve futbolcularımız için hayırlı olsun" diye konuştu.

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