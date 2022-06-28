Haberler Alanyaspor Alanyaspor Mert Yusuf Torlak'ı kadrosuna kattı!

Alanyaspor Mert Yusuf Torlak'ı kadrosuna kattı!

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Aytemiz Alanyaspor, geçen yıl Alman temsilcisi Greuther Fürth forması giyen 19 yaşındaki Mert Yusuf Torlak ile sözleşme imzaladı.

Alanyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2022 Salı 17:49
Alanyaspor Mert Yusuf Torlak'ı kadrosuna kattı!
Geçen yıl Alman temsilcisi Greuther Fürth forması giyen 19 yaşındaki Mert Yusuf Torlak, Alanyaspor ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Alanyaspor Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde konuşan Başkan Hasan Çavuşoğlu, "Takımımızın ilk transferini Almanya'nın, Greuther Fürth takımında oynayan Mert Yusuf Torlak ile yapıyoruz. Gelecek vadeden bir oyuncu Mert Yusuf Torlak, hem kendisine hem de Alanyaspor'umuza hayırlı uğurlu olsun. Mert kardeşim de burada ağabeyleri gibi kendisini geliştirecek. Hedefleri için çok çalışıp gelecekte iyi yerlere geleceğine inanıyorum" dedi.
Alanyaspor'a transfer olduğu için çok mutlu olduğunu dile getiren Mert Yusuf Torlak, "Alanyaspor'a gelmekle en doğru kararı verdiğimi düşünüyorum. İnşallah her şey istediğimiz gibi olur" diye konuştu.
DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Serdar Dursun'a Bundesliga'dan talip çıktı!
Çekil yoldan Mourinho! Galatasaray'a transferde dev rakip...
Cimbom'a Isco transferinde dişli rakip
Szalai için dudak uçuklatan transfer bedeli!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Alanyaspor'da Serkan Kırıntılı ile yollar ayrıldı
Alanya’nın gözü Onur Arı’da
ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATIRILACAK?
SİGARAYA ZAM | Temmuz ayında sigaraya zam gelecek mi, sigaraya ne kadar zam gelecek?
KYK konaklama başvurusu nasıl yapılır?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'den Diaz kararı! Yeni teklif... F.Bahçe'den Diaz kararı! Yeni teklif... 17:10
Altay gençlerin çalışmasından memnun Altay gençlerin çalışmasından memnun 17:02
Fenerbahçe'ye Katar'lı rakip! Resmen açıklandı Fenerbahçe'ye Katar'lı rakip! Resmen açıklandı 16:36
F.Bahçe - Al Shamal maçı saat kaçta? F.Bahçe - Al Shamal maçı saat kaçta? 16:23
F.Bahçe'ye İtalyan sol bek! Girişimler başladı F.Bahçe'ye İtalyan sol bek! Girişimler başladı 16:13
Cimbom'a Isco transferinde dişli rakip Cimbom'a Isco transferinde dişli rakip 15:57
Daha Eski
Yeni adresi belli oldu! Süper Lig'den... Yeni adresi belli oldu! Süper Lig'den... 12:16
F.Bahçe'nin transfer hedefi Gabigol'ün kız kardeşi konuştu! "Avrupa'ya..." F.Bahçe'nin transfer hedefi Gabigol'ün kız kardeşi konuştu! "Avrupa'ya..." 12:42
Enner Valencia'dan transfer açıklaması Enner Valencia'dan transfer açıklaması 12:46
Fırtına ayrılığı resmen açıkladı! Fırtına ayrılığı resmen açıkladı! 13:20
Rennes'den resmi transfer açıklaması! Kim ve Muslera... Rennes'den resmi transfer açıklaması! Kim ve Muslera... 13:36
Kanada - Türkiye maçı saat kaçta? Kanada - Türkiye maçı saat kaçta? 13:51