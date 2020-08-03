Macheda koptu geliyor
Yıldızlarını kaybeden Alanyaspor yeniden iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvadı.
Papiss Cisse, N'Sakala, Welinton ve Bakasetas'ı büyük takımlara gönderecek Aytemiz Alanyaspor transfer çalışmalarına hız verdi. Akdeniz ekibi, Panathinaikos'tan Federico Macheda'yı almak için harekete geçti. 28 yaşındaki forveti kadroya katmak isteyen turuncu-yeşilliler 1.5 milyon euro'luk bir bonservis bedeli belirledi. Bu sezon 37 maçta 15 gol, 4 asist yapan Macheda, bir zamanlar Manchester United'da top koşturuyordu. Yunanistan pazarını seven Alanya daha önce Tzavalles, Siopis ve Bakasetas gibi üç futbolcuyu bu ligden kadrosuna katmış ve başarı yakalamıştı. Futbola Lazio'da başlayan İtalyan golcü, ManU, Sampdoria, QPR, Stuttgart, Doncaster, Birmingham, Cardiff, N. Forest ve Novara'da forma giydi. Kulübüyle 1 yıl sözleşmesi kalan Macheda dünyaca ünlü menajer Mino Raiola ile çalışıyor.
- 3.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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