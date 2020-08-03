Macheda koptu geliyor

Papiss Cisse, N'Sakala, Welinton ve Bakasetas'ı büyük takımlara gönderecek Aytemiz Alanyaspor transfer çalışmalarına hız verdi. Akdeniz ekibi, Panathinaikos'tan Federico Macheda'yı almak için harekete geçti. 28 yaşındaki forveti kadroya katmak isteyen turuncu-yeşilliler 1.5 milyon euro'luk bir bonservis bedeli belirledi. Bu sezon 37 maçta 15 gol, 4 asist yapan Macheda, bir zamanlar Manchester United'da top koşturuyordu. Yunanistan pazarını seven Alanya daha önce Tzavalles, Siopis ve Bakasetas gibi üç futbolcuyu bu ligden kadrosuna katmış ve başarı yakalamıştı. Futbola Lazio'da başlayan İtalyan golcü, ManU, Sampdoria, QPR, Stuttgart, Doncaster, Birmingham, Cardiff, N. Forest ve Novara'da forma giydi. Kulübüyle 1 yıl sözleşmesi kalan Macheda dünyaca ünlü menajer Mino Raiola ile çalışıyor.