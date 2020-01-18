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18 Ocak 2020, Cumartesi
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'la anlaştı

Cenk Gönen Alanyaspor'la anlaştı

Daha önce FK ile anlaştığı bildirilen tecrübeli file bekçisi , ekiplerinden Aytemiz ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.

'de ocak ayı dönemi hareketliliği yaşanıyor. Son olarak FK ile anlaştığı ifade edilen , ters köşe yaptı.

Bir dönem 'ta da forma giyen deneyimli eldiven, Aytemiz ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı. 32 yaşındaki tecrübeli file bekçisi son olarak 2. Lig ekiplerinden Malaga'nın formasını terletmişti.

CENK GÖNEN KİMDİR?

Futbola Göztepe altyapısında başlayan Cenk Gönen, buradan Denizlispor altyapısına geçiş yaptı. Daha sonra Altay'a kiralanan tecrübeli kaleci, 2010 yılında Beşiktaş'a transfer oldu. 2015'te 'ın yolunu tutan Cenk, 2017'de İspanyol ekibi Malaga ile imzaladı. Deneyimli eldiven sezon başından beri kulüpsüzdü. Cenk Gönen ayrıca 2 kez de A Milli Takımı'nın kalesini korudu.

  1. 18.01.2020
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