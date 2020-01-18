Cenk Gönen Alanyaspor'la anlaştı

Süper Lig'de ocak ayı transfer dönemi hareketliliği yaşanıyor. Son olarak Gaziantep FK ile anlaştığı ifade edilen Cenk Gönen, ters köşe yaptı.

Bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen deneyimli eldiven, Aytemiz Alanyaspor ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı. 32 yaşındaki tecrübeli file bekçisi son olarak İspanya 2. Lig ekiplerinden Malaga'nın formasını terletmişti.

CENK GÖNEN KİMDİR?

Futbola Göztepe altyapısında başlayan Cenk Gönen, buradan Denizlispor altyapısına geçiş yaptı. Daha sonra Altay'a kiralanan tecrübeli kaleci, 2010 yılında Beşiktaş'a transfer oldu. 2015'te Galatasaray'ın yolunu tutan Cenk, 2017'de İspanyol ekibi Malaga ile imzaladı. Deneyimli eldiven sezon başından beri kulüpsüzdü. Cenk Gönen ayrıca 2 kez de A Milli Futbol Takımı'nın kalesini korudu.