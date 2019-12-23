Erol Bulut: Bu 3 puan bizi çok mutlu etti
Süper Lig'in 16'ncı haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 5-1 mağlup eden Aytemiz Alanyaspor'da teknik direktör Erol Bulut, galip geldikleri için mutlu olduklarını söyledi.
Süper Lig'in 16'ncı haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 5-1 mağlup etti.
Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında 2 maç sonra kazandıkları için mutlu olduklarını söyleyerek, "Bugün güzel bir maçla güzel bir 3 puan aldık. Bu 3 puan bizi çok mutlu etti. Üst sıralardan kopmak istemiyorduk. Muhakkak kazanmamız gereken bir maçtı. Futbolcularıma da aynısını söyledim. Futbolcularım sahada maçın başından sonuna kadar iyi konsantre oldular. Onları tebrik ediyorum. 5 gol atarak güzel bir skorla buradan ayrılıyoruz" dedi.
- 24.12.2019
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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Ali Koç hakemi beğendiyse yanlış olmuştur
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md Yerli hakemler derbi maçlarında çoğunlukla bjk nin alehine karar vermekteler.Çözüm derbilerde YABANCI hakem talep etmemiz
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Galatasaray'da ilginç Selçuk İnan detayı
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Kamil Selçuk gibi vasat oyuncuyu hala neden takımda tutup oynatıyor analyamadık
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