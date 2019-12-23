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23 Aralık 2019, Pazartesi
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: Bu 3 puan bizi çok mutlu etti

Erol Bulut: Bu 3 puan bizi çok mutlu etti

'in 16'ncı haftasında deplasmanda 'u 5-1 mağlup eden Aytemiz 'da , galip geldikleri için mutlu olduklarını söyledi.

'in 16'ncı haftasında oynanan Aytemiz , deplasmanda 'u 5-1 mağlup etti.

Alanyaspor Teknik Direktörü , maçın ardından düzenlenen basın toplantısında 2 maç sonra kazandıkları için mutlu olduklarını söyleyerek, "Bugün güzel bir maçla güzel bir 3 puan aldık. Bu 3 puan bizi çok mutlu etti. Üst sıralardan kopmak istemiyorduk. Muhakkak kazanmamız gereken bir maçtı. Futbolcularıma da aynısını söyledim. Futbolcularım sahada maçın başından sonuna kadar iyi konsantre oldular. Onları tebrik ediyorum. 5 gol atarak güzel bir skorla buradan ayrılıyoruz" dedi.

  1. 24.12.2019
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