Erol Bulut: Bu 3 puan bizi çok mutlu etti

Süper Lig'in 16'ncı haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 5-1 mağlup etti.

Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında 2 maç sonra kazandıkları için mutlu olduklarını söyleyerek, "Bugün güzel bir maçla güzel bir 3 puan aldık. Bu 3 puan bizi çok mutlu etti. Üst sıralardan kopmak istemiyorduk. Muhakkak kazanmamız gereken bir maçtı. Futbolcularıma da aynısını söyledim. Futbolcularım sahada maçın başından sonuna kadar iyi konsantre oldular. Onları tebrik ediyorum. 5 gol atarak güzel bir skorla buradan ayrılıyoruz" dedi.