MAÇ SONUCU Denizlispor 1-5 Aytemiz Alanyaspor - Son dakika Denizlispor haberleri - Fotomaç
23 Aralık 2019, Pazartesi
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MAÇ SONUCU 1-5

MAÇ SONUCU Denizlispor 1-5 Aytemiz Alanyaspor

'in 16. haftasında , deplasmanda 'u 5-1 mağlup etti. Turuncu-yeşilli ekibin gollerini Welintom (2), Djalma, Cisse ve Onur Bulut kaydederken, yeşil-siyahlı ekibin tek golü Estupinan'dan geldi.

'de 16'ncı hafta mücadelesinde Yukatel evinde 'a 5-1 mağlup oldu. Konuk ekibin gollerini Welinton (2), Djalma Campos, Cisse ve Onur kaydederken, Denizlispor adına tek gol Estupinan'ın ayağından geldi. Denizlispor'un 4 maçlık yenilmezlik serisi sona ererken Alanyaspor ise 2 hafta aradan sonra galip geldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

32'nci dakikada Denizlispor'un sağ kanattan Zeki ile kullandığı kornerde ceza sahası içinde Oğuz kafayı vurdu. Kaleciyi aşan topu Ceyhun çizgiden çevirdi.

35'inci dakikada Aytemiz Alanyaspor sağ kanattan köşe vuruşu kazandı. Salih'in kullandığı kornerde ceza sahası içinde iyi yükselerek kafa vuruşunu yapan Welinton topu ağlara gönderdi: 0-1.

42'nci dakikada Fernandes'in pasında topla buluşan Welinton'un sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 0-2.

43'üncü dakikada Baiano sağ kanattan etkili ortaladı. Ceza sahası içindeki Djalma Campos'un yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 0-3.

78'inci dakikada Musa Çağıran'ın ortasında arka direkte Cisse topu filelerle yolladı: 0-4.

83'üncü dakikada Aissati'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Estupinan'ın sert şutunda top ağlara gitti: 1-4.

88'inci dakikada gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında Efecan sağ kanattan çizgiye inip yerden ortaladı. Ceza sahasında Onur topu filelere yolladı. Yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. İtiraz üzerine VAR'a giden ve pozisyonu inceleyen Hüseyin Göçek gol kararını verdi: 1-5.

Maçta başka gol olmayınca Aytemiz Alanyaspor mücadeleden 5-1 galip ayrıldı.

  1. 23.12.2019
  2. Güncelleme: 23.12.2019 23:05
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