MAÇ SONUCU Denizlispor 1-5 Aytemiz Alanyaspor
Süper Lig'in 16. haftasında Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda Denizlispor'u 5-1 mağlup etti. Turuncu-yeşilli ekibin gollerini Welintom (2), Djalma, Cisse ve Onur Bulut kaydederken, yeşil-siyahlı ekibin tek golü Estupinan'dan geldi.
Süper Lig'de 16'ncı hafta mücadelesinde Yukatel Denizlispor evinde Aytemiz Alanyaspor'a 5-1 mağlup oldu. Konuk ekibin gollerini Welinton (2), Djalma Campos, Cisse ve Onur kaydederken, Denizlispor adına tek gol Estupinan'ın ayağından geldi. Denizlispor'un 4 maçlık yenilmezlik serisi sona ererken Alanyaspor ise 2 hafta aradan sonra galip geldi.
MAÇTAN DAKİKALAR
32'nci dakikada Denizlispor'un sağ kanattan Zeki ile kullandığı kornerde ceza sahası içinde Oğuz kafayı vurdu. Kaleciyi aşan topu Ceyhun çizgiden çevirdi.
35'inci dakikada Aytemiz Alanyaspor sağ kanattan köşe vuruşu kazandı. Salih'in kullandığı kornerde ceza sahası içinde iyi yükselerek kafa vuruşunu yapan Welinton topu ağlara gönderdi: 0-1.
42'nci dakikada Fernandes'in pasında topla buluşan Welinton'un sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 0-2.
43'üncü dakikada Baiano sağ kanattan etkili ortaladı. Ceza sahası içindeki Djalma Campos'un yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 0-3.
78'inci dakikada Musa Çağıran'ın ortasında arka direkte Cisse topu filelerle yolladı: 0-4.
83'üncü dakikada Aissati'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Estupinan'ın sert şutunda top ağlara gitti: 1-4.
88'inci dakikada gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında Efecan sağ kanattan çizgiye inip yerden ortaladı. Ceza sahasında Onur topu filelere yolladı. Yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. İtiraz üzerine VAR'a giden ve pozisyonu inceleyen Hüseyin Göçek gol kararını verdi: 1-5.
Maçta başka gol olmayınca Aytemiz Alanyaspor mücadeleden 5-1 galip ayrıldı.
- 23.12.2019
- Güncelleme: 23.12.2019 23:05
-
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Ali Koç hakemi beğendiyse yanlış olmuştur
Toplam 1
Yorum
md Yerli hakemler derbi maçlarında çoğunlukla bjk nin alehine karar vermekteler.Çözüm derbilerde YABANCI hakem talep etmemiz
-
Halkbank avantajlı: 3-0
Toplam 1
Yorum
Taylan arhavi ilk sette hiç direnç gösteremedi . 2. maçta durum çokta farklı olmayacak gibi
-
Galatasaray'da ilginç Selçuk İnan detayı
Toplam 1
Yorum
Kamil Selçuk gibi vasat oyuncuyu hala neden takımda tutup oynatıyor analyamadık
MAÇ SONUCU Denizlispor 1-5 Aytemiz Alanyaspor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.