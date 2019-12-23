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23 Aralık 2019, Pazartesi
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: Son haftada bu kaybı telafi edeceğiz

Mehmet Özdilek: Son haftada bu kaybı telafi edeceğiz

'in 16. haftasında konuk ettiği Aytemiz 'a 5-1 yenilen 'un teknik direktörü , deplasmanında bu kayıplarını telafi etmeyi hedeflediklerini söyledi.

'in 16. haftasında konuk ettiği Aytemiz 'a 5-1 yenilen 'da , karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Mehmet Özdilek, düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, ilk golü yedikleri 35. dakikaya kadar oyunun dengeli gittiğini belirtti.

İlk bölümde atacakları olası bir golün oyunun dengesini değiştirebileceğini vurgulayan Özdilek, "Bir anlık hata, 1-0 geriye düşmemize neden oldu. Daha sonra 2 dakika içinde 2 gol yedik. Bu enteresandı. İkinci yarı yakaladığımız pozisyonlar vardı. Riskler aldık ve neticesinde beklemediğimiz bir skorla karşılaştık. bunlar var. Beklentimin altında bir maç oldu. Ligin son haftası 'da ( maçında) inşallah bu kaybı telafi edip, devre arasına öyle gireceğiz." diye konuştu.

Takım olarak bugün fazla becerikli olmadıklarını dile getiren Özdilek, sözlerini şöyle tamamladı:

"'yu aradık. Belki o olsa, ilk golü yemezdik. O bizim kilit oyuncumuz. Ancak maçtan sonra bahanelere sığınmayı da doğru bulmuyorum. Mevcut kadroyla doğru şeyler yapmaya çalışıyoruz. Eksiklerimizi devre arasında gidermek zorundayız. Bu zor bir lig. Skor 3-0'ken bile oyuna ortak olabileceğimiz pozisyonlar bulduk. Beni en çok rahatsız eden, rakip stoperin 2 gol atması. Bu haftaya kadar çok güçlü geldik. Bir anlık dalgınlık, zaman zaman pahalıya mal olabiliyor. Bugün de bunu yaşadık."

  1. 24.12.2019
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