Tedesco'nun yeni adresi belli oluyor! Eski Galatasaraylı ismin yerine geçecek
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin geçtiğimiz haftalarda görevine son verdiği Domenico Tedesco ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Alman basını, adı Bologna ve Fiorentina ile de anılan 40 yaşındaki çalıştırıcıya talip olan takımı açıkladı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2026 10:54
Sarı-lacivertliler, ocak ayında oynanan Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek 40 yaşındaki çalıştırıcının yönetimindeki ilk ve tek kupasını kazandı.
Sezonun ikinci yarısında düşüşe geçen Fenerbahçe'de 3-0 kaybedilen Galatasaray derbisi sonrası Tedesco'nun görevine son verildi.
Genç çalıştırıcı, havalimanında çok sayıda taraftarın katılımıyla çiçek ve tezahüratlar eşliğinde uğurlandı.
İstanbul'dan Stuttgart'a giden Domenico Tedesco, burada da çok sayıda taraftar tarafından çiçeklerle karşılandı.
Fenerbahçe sonrası hangi takımı çalıştıracağı merak edilen genç teknik adamla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
EINTRACHT FRANKFURT İSTİYOR
BILD'de yer alan habere göre; futbolculuk kariyerinde Galatasaray forması da giyen Albert Riera'nın çalıştırdığı Eintracht Frankfurt, İspanyol teknik adamın görevine son vermeye hazırlanıor. Alman ekibi, teknik direktör adayları arasında Domenico Tedesco'yu da aldı.
Haberde Tedesco'nun yanı sıra Kjetil Knutsen, Jacob Neestrup ve Matthias Jaissle'nin de adaylar arasında olduğu belirtildi.
40 yaşındaki çalıştırıcının adı Serie A ekiplerinden Bologna ve Fiorentina ile de anılıyordu.
Domenico Tedesco, Fenerbahçe'nin başında çıktığı 45 maçta 2.00 puan ortalaması tutturdu.
