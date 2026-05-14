Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Basketbol Fenerbahçe Beko Yönetim Kurulu Üyesi Cem Ciritci: Atina'da bir basketbol şöleni olacak

Fenerbahçe Kulübünün Erkek Basketbol Şubesinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Cem Ciritci, sarı-lacivertli takımın mücadele edeceği Basketbol Avrupa Ligi (EuroLeague) Dörtlü Final organizasyonunda iddialı olduklarını belirterek, "Hedefimiz kupayı almak ve ülkemize getirmek." dedi.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2026 11:53
Cem Ciritci, yaptığı açıklamada, sezonun geride kalan bölümünde 2 kupa kazanan ve EuroLeague'de adını üst üste üçüncü kez son 4 takım arasına yazdıran sarı-lacivertlilerin sergilediği başarılı performansta yakalanan uyumun belirleyici olduğunu belirtti.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da 22-24 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Dörtlü Final'de son şampiyon ünvanıyla yer alacaklarını aktaran Cem Ciritci, "Hedefimiz orada kupayı almak ve ülkemize getirmek. Olympiakos, çok güçlü bir takım. Hep Dörtlü Final oynayan ve şampiyonluklar kazanan bir ekip. Biz de aynı şekilde son yıllarda üst üste Dörtlü Final'de mücadele ediyoruz. Tek maç olacak. Bir çekincemiz yok. Rakip kim olursa olsun en iyisini göstermek için savaşacağız. Atina'da bir basketbol şöleni olacak. Türk taraftarlarımızın desteğiyle iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE, AVRUPA'DA SÖZ SAHİBİ TAKIMLARDAN BİRİ"

Cem Ciritci, Fenerbahçe Beko'nun Avrupa basketboluna yön veren ve söz sahibi takımlardan biri olduğunu kaydetti.

NBA Avrupa projesiyle ilgili düşüncelerini paylaşan Ciritci, "Görüşmelerimiz devam ediyor. Sürecin ortasındayız. Amacımız Fenerbahçe'nin menfaatleri doğrultusunda ilerlemek. Fenerbahçe'nin menfaati neyse o yönde karar vereceğiz. Fenerbahçe, Avrupa'da yön belirleyici ve söz sahibi takımlarından biri. Avrupa basketbolunun geleceği için alacağımız kararlar önem teşkil ediyor." diye konuştu.

"GELECEK SEZON GELİRLERİMİZ ARTACAK"

Bu sezon oluşturdukları kaynaklarla basketbol şubesinin gelirlerini arttırdıklarını vurgulayan Cem Ciritci, şu görüşleri paylaştı:

"Gelir artırımı çok önemli. Yapmak istediklerinizi ancak bütçeniz el veriyorsa yapabiliyorsunuz. Aksi takdirde planlarınız uygulanamaz oluyor. Ana amaçlarımızdan biri bu şubenin kendi kendine yetmesiydi. Bu sezon bunu başardığımıza inanıyorum. Seneye EuroLeague'den elde edeceğimiz gelirin artacağını biliyorum. Hem bilet hem de sponsorluk gelirleri de artışa geçecek."

"MÜZEYİ TAMAMEN YENİLİYORUZ"

Cem Ciritci, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yer alan basketbol müzesini tamamen yenileyerek gelir kapısı oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

Müzeyi sponsor desteğiyle yenileyeceklerinin altını çizen Ciritci, "Müzeye bir yatırım yapıyoruz. Kulüp kasasından herhangi bir ücret çıkmadan orayı tamamen yeniliyoruz. Müzeyi dijitalleştiriyoruz. Müze, Fenerbahçe'ye gelir yaratabilecek bir alan oluşturuyor. Amacımız basketbol şubesine gelir kalemi yaratmak." değerlendirmesinde bulundu.

