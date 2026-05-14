CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Türkiye Basketbol Ligi Beşiktaş GAİN Başantrenörü Dusan Alimpijevic: Oyuncularım tüm övgüleri hak ediyor

Beşiktaş GAİN Başantrenörü Dusan Alimpijevic: Oyuncularım tüm övgüleri hak ediyor

Beşiktaş GAİN Basketbol Takımı Başantrenörü Dusan Alimpijevic, normal sezonda kulüp tarihinin ligdeki en yüksek galibiyet sayısına ulaşıp harika bir işe imza attıklarını belirterek, oyuncularıyla gurur duyduğunu söyledi.

Türkiye Basketbol Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2026 11:29
Beşiktaş GAİN Başantrenörü Dusan Alimpijevic: Oyuncularım tüm övgüleri hak ediyor

Siyah-beyazlı ekip, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonu 25 galibiyet ve 5 yenilgiyle tamamladı.

16 Mayıs Cumartesi günü Fenerbahçe Beko ile Bahçeşehir Koleji arasında oynanacak son maçın ardından Beşiktaş'ın sıralamadaki yeri belli olacak. Fenerbahçe Beko, kazanması halinde sezonu averajla lider tamamlayacak ve siyah-beyazlılar ikinci olacak. Bahçeşehir Koleji'nin galip gelmesi durumunda ise Beşiktaş GAİN, normal sezonu zirvede bitirecek.

Dusan Alimpijevic, siyah-beyazlı takımın Fenerbahçe Beko'yu deplasmanda 85-72 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Derbi galibiyeti dolayısıyla harika hissettiklerini belirten Sırp başantrenör, "Bu, Beşiktaş'ın tarihinde tek bir sezondaki en fazla galibiyet sayısı. Bu sezon bir rekor daha kırdık ve bunun için oyuncularımla ve kulübümle gurur duyuyorum. Harika işler başardık. Normal sezonu birinci ya da ikinci bitireceğimizi görmek için Fenerbahçe Beko'nun son maçını bekleyeceğiz. Oyuncularım tüm övgüleri hak ediyor. Eğer sezon başlamadan önce biri bize gelip, son maç öncesinde birinci mi ya da ikinci mi olacağımızı bekleyeceğimizi söyleseydi, sanırım hiç kimse buna inanmazdı. Bu derbi galibiyeti, herkes için güven demek." ifadelerini kullandı.

"TUTARLILIK, CİDDİ BİR KULÜP OLUP OLMADIĞINIZI GÖSTERİR"

BKT Avrupa Kupası'nda (EuroCup) şampiyonluğa ulaşamadıkları için büyük hayal kırıklığı yaşadıklarını dile getiren Dusan Alimpijevic, sürdürülebilir başarının önemine vurgu yaptı.

Avrupa Kupası'nda kötü bir sezon geçirmediklerini kaydeden Alimpijevic, "BKT Avrupa Kupası'nı kazanamadığımız için büyük hayal kırıklığı yaşıyoruz. Final oynadık. Kulüp tarihinde ilk kez Avrupa Kupası'nda bunu başardık. Her şey tutarlılık gerektirir. Avrupa Ligi'nde 4 kez Dörtlü Final'e yükselen takımlar var. Yatırım yapmayı bırakıyorlar mı? Hayır, bırakmıyorlar. Her sezon yatırım yapıyorlar ve tekrar oraya çıkıyorlar. Tutarlılık, ciddi bir kulüp olup olmadığınızı gösterir." şeklinde görüş belirtti.

Tedesco'nun yeni takımını duyurdular! Eski G.Saraylı ismin yerine...
Galatasaray'a transfer müjdesi!
DİĞER
Galatasaray'da sürpriz veda! Geldiği gibi gidiyor...
TCMB Başkanı Karahan'dan enflasyon açıklaması: "Hedefler güncellendi" | Yıl sonu tahmini yüzde 26'ya yükseltildi
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Icardi kararını verdi! G.Saray'da kalacak mı?
"Demek ki kapasitesi bu kadarmış"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Tedesco'nun yeni takımını duyurdular! Eski G.Saraylı ismin yerine... Tedesco'nun yeni takımını duyurdular! Eski G.Saraylı ismin yerine... 10:53
FIFA'dan o kulüplere 3'er dönem transfer yasağı FIFA'dan o kulüplere 3'er dönem transfer yasağı 10:53
Real Madrid - Real Oviedo maçı bilgileri Real Madrid - Real Oviedo maçı bilgileri 10:45
Girona - Real Sociedad maçı bilgileri Girona - Real Sociedad maçı bilgileri 10:32
Süper Lig'de son hafta heyecanı! Süper Lig'de son hafta heyecanı! 10:29
Valencia - Rayo Vallecano maçı bilgileri Valencia - Rayo Vallecano maçı bilgileri 10:21
Daha Eski
F.Bahçe'de olağanüstü genel kurul tarihi açıklandı F.Bahçe'de olağanüstü genel kurul tarihi açıklandı 10:20
Cavaliers seride öne geçti! Cavaliers seride öne geçti! 09:58
Galatasaray'a transfer müjdesi! Galatasaray'a transfer müjdesi! 09:41
Icardi kararını verdi! G.Saray'da kalacak mı? Icardi kararını verdi! G.Saray'da kalacak mı? 09:36
Aslan'dan 3 bomba birden! Aslan'dan 3 bomba birden! 09:32
Konyaspor - Trabzonspor final maçı ne zaman? Konyaspor - Trabzonspor final maçı ne zaman? 09:28