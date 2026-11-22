Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 9. hafta maçında Beşiktaş Fuzul evinde Fenerbahçe Tarfin'i 92-88 mağlup etti. Siyah beyazlılar bu sonucun ardından ligdeki 5. galibiyetini elde etti. Fenerbahçe ise 3. mağlubiyetini aldı.
DİSKALİFİYE EDİLDİ
Fenerbahçe başantranörü Sarunas Jasikevicius, karşılaşmanın üçüncü çeyreğinde direkt olarak diskalifiye edildi.
📌 Sarunas Jasikevicius, karşılaşmanın üçüncü çeyreğinde direkt olarak diskalifiye edildi! ⚫⚪ Beşiktaş Fuzul x Fenerbahçe Tarfin 🟡🔵 #beINSPORTS #TSBSL https://t.co/lTuBMqxrb4— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) November 22, 2026