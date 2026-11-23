Aziz Yıldırım'dan kritik karar! Kocaelispor maçı sonrası... | FENERBAHÇE HABERLERİ
Fenerbahçe'de Kocaelispor beraberliğiyle sular yeniden ısındı. Galatasaray ile puan farkının 11'e yükselmesi camiada şampiyonluk umutlarını zayıflatırken, Emre Belözoğlu'nun kadro tercihleri tepki çekti. Başkan Aziz Yıldırım'ın Samandıra'da kritik bir toplantı yapması beklenirken, kulüpte seçim hareketliliği de hız kazandı. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2026 09:40
Yaşanan kaybın ardından camiada sezonun geri kalanına ilişkin karamsar yorumlar yapılırken, Teknik Direktör Emre Belözoğlu'nun tercihleri de yoğun eleştiri aldı.
Genç teknik adam, Fenerbahçe'nin başındaki ikinci maçında yaptığı kadro ve oyuncu değişikliği tercihleri nedeniyle sorgulanmaya başladı.
Taraftarın tepkisi büyüyor
Kocaelispor karşılaşmasında alınan beraberliğin ardından taraftarların en çok tepki gösterdiği konuların başında kadro tercihleri geldi.
N'Golo Kante'nin yedek başlaması ve sahada kaldığı süre boyunca etkisiz görüntü sergileyen bazı futbolculara uzun süre şans verilmesi eleştirilerin dozunu artırdı.
Özellikle karşılaşmada kalesinde gördüğü ikinci gol, sarı-lacivertli camiada büyük rahatsızlık yarattı.
Matej Maglica'nın kullandığı serbest vuruşta barajın yanlış kurulması ve rakibin daha önce benzer goller atmış olmasına rağmen gerekli önlemlerin alınmaması, teknik heyetin hazırlığını tartışmaya açtı.
Emre Belözoğlu'nun tercihleri sorgulanıyor
Karşılaşmanın ardından eleştirilerin merkezinde Emre Belözoğlu'nun oyuncu tercihleri yer aldı.
Penaltıya neden olan Semedo'nun 90 dakika boyunca sahada tutulması ve beklenen performansı sergileyemeyen Oğuz Aydın'ın 86 dakika oyunda kalması, teknik direktörün en fazla eleştirildiği kararlar arasında gösterildi.
Taraftarlar, maç içerisinde gerekli müdahalelerin zamanında yapılmadığını savunurken, teknik heyetin bundan sonraki süreçte nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu.
Aziz Yıldırım Samandıra'ya gidiyor
Fenerbahçe'de yaşanan gelişmelerin ardından Başkan Aziz Yıldırım'ın harekete geçeceği öğrenildi.
Milliyet'te yer alan habere göre; Aziz Yıldırım'ın Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne giderek teknik heyet ve futbolcularla bir araya gelmesi, takımın içinde bulunduğu durumu değerlendirmesi bekleniyor.
Yapılacak toplantıda son haftalarda yaşanan puan kayıplarının, takımın saha içindeki performansının ve sezonun geri kalanına ilişkin planlamanın gündeme gelmesi bekleniyor.
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