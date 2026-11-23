İlk yarıda Saviolo, Onuachu, Muçi, Mustafa'nın şutlarında kalesinde devleşen bir Emre Bilgin izledik. Eyüpspor oyunun sadece savunma tarafında vardı. Çünkü Mustafa Dalcı şunu biliyordu. Türk futbolunun en büyük sorunu, kapalı savunmaları aşmak! Eyüpspor da bunu yaptı. 10 kişi ile defans yaptı konuk ekip. Trabzonspor da ilk yarıda bu kapalı savunmayı sadece bir kez aşabildi.