Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor ile Eyüpspor karşı karşıya geldi. Bordo mavililer rakibini Ozan Tufan'ın 5. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti.

Ligde galibiyet serisini 7 maça çıkaran Trabzonspor'un zirve takibi sürdü ve puanını 28 yaptı. Eyüpspor ise 3 puanla son sırada yer aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

13. haftada Trabzonspor, Göztepe deplasmanına konuk olurken, Eyüpspor ise Başakşehir'i ağırlayacak.

5'inci dakikada Salah ile ver duvar pası yaparak çizgiye inen Pina'nın ortasında ceza sahasında Ozan Tufan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

11'inci dakikada Muçi'nin ortasında ceza sahasında topa yükselen Onuachu'nun vuruşu üstten auta çıktı.

14'üncü dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Salah'ın şutunda kaleci Emre Bilgin topu kurtardı.

17'nci dakikada Fabinho'nun topuk pasında topla buluşan Muçi'nin ceza sahası dışından yaptığı vuruşu kaleci Emre Bilgin kornere çıkardı.

25'inci dakikada Muçi'nin ortasında ceza sahasında topla buluşan Onuachu'nun kafa vuruşunda kaleci Emre Bilgin meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

31'inci dakikada Saviolo'nun ortasında ceza sahasında topa yükselen Onuachu'nun kafa vuruşunu kaleci Emre Bilgin kornere çıkardı.

34'üncü dakikada Mustafa Eskihellaç'ın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top kaleci Emre Bilgin'de kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekip Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

56'ncı dakikada Abdullahi'nin sağdan ortasında savunma topu uzaklaştırmakta zorlandı. Oluşan karambolde Sadia'nın dokunduğu topu kaleci Onana kornere çıkardı.

66'ncı dakikada Salah'ın yerden pasında ceza sahasında topla buluşan Saviola kaleci ile karşı karşıya kaldı. Saviolo'nun vuruşunda kaleci Emre Bilgin topu çıkardı.

67'nci dakikada Cabral'ın ceza sahası dışında yaptığı vuruşta top üstten auta çıktı.

82'nci dakikada Ozan Tufan'ın ceza sahası dışından şutu üstten auta gitti.

87'nci dakikada Pina'nın pasında ceza sahasında topla buluşan Salah'ın şutu üstten dışarı çıktı.

Karşılaşma ev sahibi ekip Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

MISIR'DAN ÖĞRENCİLER GELDİ

Mısır Milli Eğitim Bakanlığı ve Trabzonspor'un ortak organizasyonuyla Mısır'dan 50'ye yakın öğrenci Trabzonspor - Eyüpspor karşılaşmasını takip etmek için Papara Park'a geldi.

THOMAS REIS'TAN 2 DEĞİŞİKLİK

Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Trendyol Süper Lig'de 2-0 kazanılan Corendon Alanyaspor karşılaşmasının ardından kadroda 2 değişiklik yaptı. Sarı kart cezalısı olan Nwaiuwu kadroda yer almazken Cabral maça yedek kulübesinde başladı. Bu isimlerin yerine, Cenk Özkacar ve Mustafa Eskihellaç ilk 11'de maça başladı.

TRABZONSPOR TARAFTARINDAN MAÇA İLGİ

Trabzonspor taraftarı maça yoğun ilgi gösterdi. Tribünlerin büyük bölümü doldu. Eyüpspor için ayrılan misafir takım tribününde ise hiçbir taraftar maçı takip etmedi. Tribünün tamamı boş kaldı.