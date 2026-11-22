İtalya Serie A'nın 12. haftasında Atalanta, sahasında Inter ile 4-4 berabere kaldı. Atalanta'nın gollerini 35. dakikada Elif Elmas, 72. ve 80. dakikalarda Charles de Ketelaere ve 90+1. dakikada penaltıdan Franck Kessie kaydetti. Inter'in golleri ise 16., 32. ve 52 dakikalarda Francesco Pio Esposito ve 76. dakikada penaltıdan Petar Sucic'den geldi.

Bu sonuçla puanını 29'a çıkaran Inter, 3. sıraya geriledi.

Atalanta ise 15 puanla 12. sırada yer aldı.

HAKAN SAKATLANDI

Inter'de maça ilk 11'de başlayan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 33. dakikada sakatlanarak kenara geldi.