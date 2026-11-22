Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmayı Beşiktaş 4-2 kazandı.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 10. ve 34. dakikada Dusan Vlahovic, 79. dakikada Leandro Trossard ve 90+2. dakikada Vaclav Cerny kaydetti.

Konyaspor'un golleri ise 42. dakikada Dompe ve 63. dakikada Enis Destan'dan geldi.

Siyah-beyazlılar bu sonuçla puanını 25'e yükseltti ve zirve takibini sürdürdü.

Konyaspor ise 8 puanda kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş dev derbide Galatasaray'ı konuk edecek. Konyaspor ise deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

10. dakikada Beşiktaş öne geçti. Sağ kanattan hareketlenen Ndidi'nin pasında oluşan karambolde meşin yuvarlağı önünde bulan Vlahovic'in şutunda, top ağlara gitti: 0-1

18. dakikada Dompe'nin ceza sahasının solundan kullandığı serbest vuruşta, top az farka üstten dışarıya gitti.

27. dakikada sağ kanatta topla buluşan Dompe'nin ortasına yükselen Muleka'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Nübel'de kaldı.

34. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Orta alanda topla buluşan Ndidi'nin aşırtma pasında ceza sahasında topla buluşan Vlahovic, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-2

42. dakikada ev sahibi ekip farkı 1'e indirdi. Deniz Türüç'ün orta alandan pasında sağ kanattan topla hareketlenen Dompe'nin ceza sahası dışından şık vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-2

62. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Sağ kanattan topla hareketlenen Deniz Türüç'ün ortasında topa iyi yükselen Enis Destan'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-2

79. dakikada konuk ekip yeniden öne geçti. Sol kanattan topla hareketlenen Poku'nun pasında topla buluşan Trossard'ın ceza sahası dışından sert şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-3

85. dakikada defanstan dönen topu alan Mustafa Muhammed'in ceza sahası dışından sert şutunda, top kaleci Nübel'de kaldı.

90+3. dakikada Beşiktaş farkı yeniden 2'ye çıkardı. Murillo'nun sağ kanattan pasında ceza sahasında topla buluşan Cerny'nin yerden düzgün şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-4

MAÇTAN KARELER