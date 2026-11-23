Galatasaray'da ilk ayrılık yolda! Transferi çok konuşulmuştu
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ara transfer dönemi için çalışmalarına hız veren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ocak ayında bazı isimlerle vedalaşmaya hazırlanan sarı-kırmızılılarda transferi gündem olan isim, kiralık olarak takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2026 09:23
Sarı-kırmızılılar, ocak ayında başlayacak 2. Transfer ve Tescil Dönemi'nde yapacağı takviyelerle yarışacağı tüm kulvarlarda şansını sonuna kadar zorlamak istiyor.
Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Cimbom, yapacağı eklemelerin yanı sıra bazı isimlerle de yollarını ayıracak.
Teknik heyetin raporu doğrultusunda kadroda düşünülmeyen futbolcularla yollarını ayırmayı planlayan sarı-kırmızılılarda ilk ayrılık yolda.
NHAGA KİRALANACAK
Galatasaray, daha fazla süre bulması için Renato Nhaga'yı kiralık göndermeyi planlıyor.
TÜRKİYE'DEN VE AVRUPA'DAN TALİPLERİ VAR
19 yaşındaki genç orta saha oyuncusuna Türkiye ile birlikte Avrupa'dan ilgi bulunduğu öğrenildi.
Sarı-kırmızılıların, daha fazla şans bulması adına Nhaga'yı kiralık göndermeyi planladığı aktarıldı.
Galatasaray, geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde Trabzonspor'un anlaştığı konuşulan genç futbolcuyu 6.5 milyon Euro karşılığında Portekiz ekibi Casa Pia'dan transfer etmişti.
Renato Nhaga, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 6 maçta 62 dakika süre aldı.
19 yaşındaki futbolcu, gol ve asist katkısı üretemedi.
Nhaga'nın sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.
Gine-Bissaulu futbolcunun güncel piyasa değeriyse 6 milyon Euro olarak gösteriliyor.
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