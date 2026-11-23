Önce Trossard'ın oya gibi işleyip ardından kaleye doğru ateşlediği füze geldi, sonra da Cerny fişi çekti...

Vlahovic ve Trossard dün de zirvenin kralları olarak poz verdiler.

Salih ve N'Didi biraz olsun uyum sağladılar. Poku'nun ise en aktif olduğu dakikalarda yaptığı şahane asist VAR kurbanı oldu...