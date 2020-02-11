Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural: Üzücü bir sonuç oldu - Son dakika Akhisar Belediye Gençlik ve Spor haberleri - Fotomaç
11 Şubat 2020, Salı
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Akhisarspor Teknik Direktörü : Üzücü bir sonuç oldu

Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural: Üzücü bir sonuç oldu

1. Lig'in 21. haftasında sahasında Ekol Göz Menemenspor ile 2-2 berabere kalan Akhisarspor'un teknik direktörü , üstün oynadıkları müsabakadan 1 puanla ayrıldıklarını söyledi. , "Eksiklerimizi biliyoruz, bunların üzerinde daha çok duracağız."

Akhisarspor Teknik Direktörü , karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, üzücü bir sonuç aldıklarını dile getirdi. Vural, "Bizim için üzücü bir sonuç oldu. Eksiklerimizi biliyoruz, bunların üzerinde daha çok duracağız." dedi.

Mutlu ise, "Son dakikaya kadar skor ne olursa olsun mücadeleyi bırakmıyoruz. Maçı da öyle götürdük" şeklinde konuştu.

Akhisarspor'u hak ettiği yere çıkaracaklarına inandığını ifade eden Vural şöyle konuştu:

"Pozisyon anlamında rakipten çok üstün oynadığımız bir maçtan 1 puanla ayrılıyoruz. Fakat gelişmelerden memnunuz. Takım gol atamıyordu, pozisyona girmekte zorlanıyordu. Bizim için üzücü bir sonuç oldu. Eksiklerimizi biliyoruz, bunların üzerinde daha çok duracağız. Şu anda her şeye rağmen play-off'un içinde altıncı sırada bulunan bir takımız. Önümüzde Hatayspor maçı var. Liderle oynayacağız ve çok önemli bir karşılaşma olacak."

MUTLU: SON DAKİKALARDA MAÇI KAZANABİLİRDİK"

Ekol ise seyir zevki son derece yüksek bir müsabaka oynandığını ifade etti. Karşılaşmanın son anlarında önemli pozisyonlar bulduklarını söyleyen Mutlu, "Akhisar gibi bir deplasmanda maça 1-0 mağlup başlamak da kolay değil. 1-0'dan sonra maç dengelendi ancak tabii ki ikinci yarı ikinci golü yedikten sonra da mecbur risk aldık. Son dakikaya kadar skor ne olursa olsun mücadeleyi bırakmıyoruz. Maçı da öyle götürdük, son dakikaya kadar iyi mücadele yaptık. Son dakikalarda maçı kazanabilirdik." değerlendirmesinde bulundu.

  1. 11.02.2020
  2. Güncelleme: 11.02.2020 12:19
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