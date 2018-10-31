Akigo dört köşe – Fotomaç – 31 Ekim 2018
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    31 Ekim 2018, Çarşamba
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    Akigo dört köşe

    Akigo dört köşe
    galibiyetiyle kötü gidişe son veren Akhisar'da yüzler gülüyor. Teknik direktör , 3 puanın kendileri için çok önemli olduğunu belirtip, "Ayakları yere sağlam basan, mütevazı kimliğimize geri dönmemiyiz" dedi.

    'Devamı gelecek'
    Akhisar'ın ? karşısında tek golünü atan Josue, iddialı sözler sarfetti. Galibiyetlere devam edeceklerini belirten Portekizli, "Taraftarımızın önünde Erzurum'u da yenip, galibiyetini daha anlamlı hale getireceğiz" diye konuştu
    1. 31.10.2018
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