Akigo dört köşe
'Devamı gelecek'
Akhisar'ın ?Göztepe karşısında tek golünü atan Josue, iddialı sözler sarfetti. Galibiyetlere devam edeceklerini belirten Portekizli, "Taraftarımızın önünde Erzurum'u da yenip, Göztepe galibiyetini daha anlamlı hale getireceğiz" diye konuştu
- 31.10.2018
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Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları sürüyor
Toplam 1
Yorum
karado kim gelirse gelsin bu takımı futbolcular toparlıyacak.
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Beşiktaş 4-1 Çaykur Rizespor
Toplam 5
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eray pepe adriano lajaiç sakat defans forvet sıkıntısı varken sonuç kötü oldu ama ayağa kalkacaktır bjk
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Ziraat Türkiye Kupası'nda günün sonuçları
Toplam 1
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