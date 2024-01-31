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Yukatel Adana Demirspor Benjamin Stambouli ile yollarını ayırdı!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yukatel Adana Demispor, Fransız orta saha oyuncusu Benjamin Stambouli ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2024 Çarşamba 15:19
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Yukatel Adana Demirspor Benjamin Stambouli ile yollarını ayırdı!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yukatel Adana Demirspor, Benjamin Stambouli ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Benjamin Stambouli'nin, babasının vefatı sonrasındaki süreçte ailesinin yanında olma talebi neticesinde oyuncumuzla beraber aldığımız karar doğrultusunda karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Stambouli'ye kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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