OSİJEK ADANA DEMİRSPOR MAÇI ŞİFRESİZ İZLE CANLI 📺 | Osijek - Adana Demirspor maçı 11'leri belli oldu

Osijek - Adana Demirspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

2023-2024 sezonunda 3 kulvarda yarışacak olan Adana Demirspor ile Osijek kozlarını paylaşacak.

Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor.

Rövanş maçı öncesi Adana Demirspor'un 11'i belli oldu.

ASIJEK - ADANA DEMİRSPOR MAÇI 11'LERİ

Osijek: Malenica, Guedes, Mkrtchyan, Barisic, Grzan, Caktas, Nejasmic, Brlek, Lovric, Bukvic, Mierez.

Adana Demirspor: Karacic, Svensson, Gravillon, Semih Güler, Rodriuges, Stambouili, Emre Akbaba, Yusuf Sarı, Belhanda, Akintola, Ndiaye.

OSİJEK - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Osijek - Adana Demirspor maçı 17 Ağustos Perşembe günü saat 21:00'de TV 8,5'ta canlı yayınlanacak.

Osijek - Adana Demirspor maçı CANLI İZLE