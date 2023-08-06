Haberler Adana Demirspor Mbaye Niang Adana Demirspor'a geliyor!

Mbaye Niang Adana Demirspor'a geliyor!

Adana Demirspor, 28 yaşındaki Senegalli santrforla anlaştı. M’Baye Niang bugün gelecek, sağlık kontrollerinin ardından imzayı atacak.

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2023 Pazar 06:50
Mbaye Niang Adana Demirspor'a geliyor!

Andreaw Gravillon ve Nani gibi transferlerle kadrosunu güçlendiren Adana Demirspor, Auxerre ile yollarını ayıran M'Baye Niang'da da mutlu sona ulaştı. Senegalli golcü, bugün İstanbul'a gelecek ve sağlık kontrollerinden geçecek. Yapılacak tetkiklerde bir probleme rastlanmaması halinde 28 yaşındaki santrforla resmi sözleşme imzalanacak.

4 BÜYÜKLER İSTEDİ

Milan, Caen, Montpellier, Genoa, Watford, Torino, Rennes, Al-Ahli ve Bordeaux gibi takımlarda forma giyen M'Baye Niang, kariyerinde çıktığı 343 maçta, 77 gol, 33 asistlik performans ortaya koydu. Geçtiğimiz dönemlerde zaman zaman dört büyük takımın da transfer listesine giren M'Baye Niang ile 3 yıllık kontrat yapılacak.

DİĞER
Bedia Akartürk 81 yaşında bıçak altına yatmıştı! Estetik yaptıran usta sanatçı ilk kez hayranlarının karşısında! 'Övgüler geldi...'
Gözler Başkan Erdoğan'da! Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Pazartesi günü toplanıyor! Hangi konular ele alınacak? İşte detaylar...
F.Bahçe'den Carrasco çıkarması! Hafta içinde...
Zaniolo için dev teklif! G.Saray rekor bonservis peşinde
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Adana Demirspor'da 21'lik stoper! İşte sözleşmesi
Adana Demirspor - Osijek maçı saat kaçta?
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç TL?
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (5 Ağustos)
DÜŞÜŞ (FALL) FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Rashica için kıran kırana Rashica için kıran kırana 06:16
Filenin Sultanları hazırlık maçında Polonya'ya yenildi Filenin Sultanları hazırlık maçında Polonya'ya yenildi 00:54
12 Dev Adam üçüncü oldu! 12 Dev Adam üçüncü oldu! 00:54
Kasımpaşa hazırlık maçında Ümraniyespor'u rahat yendi Kasımpaşa hazırlık maçında Ümraniyespor'u rahat yendi 00:54
Filenin Sultanları hazırlık maçında Polonya'ya yenildi Filenin Sultanları hazırlık maçında Polonya'ya yenildi 00:32
12 Dev Adam üçüncü oldu! 12 Dev Adam üçüncü oldu! 00:30
Daha Eski
Kasımpaşa hazırlık maçında Ümraniyespor'u rahat yendi Kasımpaşa hazırlık maçında Ümraniyespor'u rahat yendi 00:25
Zaniolo için dev teklif! G.Saray rekor bonservis peşinde Zaniolo için dev teklif! G.Saray rekor bonservis peşinde 00:19
Devler Ligi hamlesi! 2 transfer birden Devler Ligi hamlesi! 2 transfer birden 23:52
Mertens İtalya'ya geri mi dönüyor? Mertens İtalya'ya geri mi dönüyor? 23:52
F.Bahçe'de yabancı bilmecesi! O isimler gidebilir F.Bahçe'de yabancı bilmecesi! O isimler gidebilir 23:52
F.Bahçe'nin Maribor maçı kadrosu açıklandı F.Bahçe'nin Maribor maçı kadrosu açıklandı 23:52