Mbaye Niang Adana Demirspor'a geliyor!

Andreaw Gravillon ve Nani gibi transferlerle kadrosunu güçlendiren Adana Demirspor, Auxerre ile yollarını ayıran M'Baye Niang'da da mutlu sona ulaştı. Senegalli golcü, bugün İstanbul'a gelecek ve sağlık kontrollerinden geçecek. Yapılacak tetkiklerde bir probleme rastlanmaması halinde 28 yaşındaki santrforla resmi sözleşme imzalanacak.

4 BÜYÜKLER İSTEDİ

Milan, Caen, Montpellier, Genoa, Watford, Torino, Rennes, Al-Ahli ve Bordeaux gibi takımlarda forma giyen M'Baye Niang, kariyerinde çıktığı 343 maçta, 77 gol, 33 asistlik performans ortaya koydu. Geçtiğimiz dönemlerde zaman zaman dört büyük takımın da transfer listesine giren M'Baye Niang ile 3 yıllık kontrat yapılacak.