Haberler Adana Demirspor Stoper Çizme'den

Stoper Çizme'den

Samet Akaydın’ı F.Bahçe’ye veren Mavi Şimşekler, Sampdoria’dan Kolombiyalı milli savunmacı Jeisson Murillo ve Hellas Verona’dan Mert Çetin için bastırıyor.

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2023 Cuma 06:50
Stoper Çizme'den

Samet Akaydın'ı Fenerbahçe'ye gönderen Adana Demirspor transferde bombaları patlatmaya hazırlanıyor. Mavi Şimşekler, stoper transferi için İtalya'ya üs kurdu. Demirsporlu kurmayların, iki ismi gündemine aldığı öğrenildi. Bunlardan biri İtalya Serie A'da Sampdoria forması giyen Jeisson Murillo... Akdeniz ekibinin, Sampdoria'yla kontratı bitecek 30 yaşındaki savunmacı için 1 milyon euro teklif ettiği bildirildi. İtalyan ekibinin de yeni kontrata yanaşmayan Jeisson Murillo'yu göndermeye sıcak baktığı belirtildi.

MERT ÇETİN'LE İMZA AN MESELESİ

Adana Demirspor'un bir diğer adayı da Mert Çetin. Demirspor'un teknik direktör Montella'nın raporu doğrultusunda İtalya Serie A ekibi Hellas Verona'dan Mert Çetin'i radarına aldığı ifade edildi. Serie A'da kiralık olarak Lecce forması giyen ve kiralık kontratı sona ermeden ayrılmak isteyen 26 yaşındaki stoperle de imza atılmasının an meselesi olduğu kaydedildi. Sözleşmesi 2025'te bitecek milli stoperin, Lecce'de sadece 1 maçta oynadığı için mutsuz olduğu ve teklife sıcak baktığı gelen bilgiler arasında.

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