TRANSFER HABERLERİ | Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak açıkladı! Tayyip Talha Sanuç Beşiktaş'a mı gidiyor?

Beşiktaş transferin bitmesine sayılı günler kala stoper arayışlarına hız verdi.



Siyah-beyazlılarda Tayyip Talha ismi ön plana çıkarken Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak konuya dair aspor.com.tr editörü Mehmet Cem Çakır'a açıklamalarda bulundu.



İŞTE SANCAK'IN SÖZLERİ:



Beşiktaş ile hep görüşüyoruz. Daha öncede görüştük. Şu anda Beşiktaş ile Tayyip Talha konusunda görüştüğümüz haberleri gerçek değil. Tayyip'ten beklentilerimiz yüksek. Tayyip'e yurt dışından da ilgi var.