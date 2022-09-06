Haberler Adana Demirspor TRANSFER HABERLERİ | Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak açıkladı! Tayyip Talha Sanuç Beşiktaş'a mı gidiyor?

TRANSFER HABERLERİ | Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak açıkladı! Tayyip Talha Sanuç Beşiktaş'a mı gidiyor?

Son dakika haberleri... Beşiktaş'ta transfer döneminin son günleri yaklaşırken çalışmalar hızlandırılmış durumda. Stoper bölgesine takviye yapması beklenen siyah-beyazlılarda flaş bir gelişme yaşandı. Kara Kartal, Adana Demirspor forması giyen Tayyip Talha Sanuç ile ilgilenirken Mavi Şimşeklerin başkanı Murat Sancak aspor.com.tr editörü Mehmet Cem Çakır'a açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Eylül 2022 Salı 21:11 Güncelleme Tarihi: 06 Eylül 2022 Salı 21:17
TRANSFER HABERLERİ | Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak açıkladı! Tayyip Talha Sanuç Beşiktaş'a mı gidiyor?

Beşiktaş transferin bitmesine sayılı günler kala stoper arayışlarına hız verdi.

Siyah-beyazlılarda Tayyip Talha ismi ön plana çıkarken Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak konuya dair aspor.com.tr editörü Mehmet Cem Çakır'a açıklamalarda bulundu.

İŞTE SANCAK'IN SÖZLERİ:

Beşiktaş ile hep görüşüyoruz. Daha öncede görüştük. Şu anda Beşiktaş ile Tayyip Talha konusunda görüştüğümüz haberleri gerçek değil. Tayyip'ten beklentilerimiz yüksek. Tayyip'e yurt dışından da ilgi var.

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