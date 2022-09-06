TRANSFER HABERLERİ | Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak açıkladı! Tayyip Talha Sanuç Beşiktaş'a mı gidiyor?

Beşiktaş transferin bitmesine sayılı günler kala stoper arayışlarına hız verdi.
Siyah-beyazlılarda Tayyip Talha ismi ön plana çıkarken Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak konuya dair aspor.com.tr editörü Mehmet Cem Çakır'a açıklamalarda bulundu.
İŞTE SANCAK'IN SÖZLERİ:
Beşiktaş ile hep görüşüyoruz. Daha öncede görüştük. Şu anda Beşiktaş ile Tayyip Talha konusunda görüştüğümüz haberleri gerçek değil. Tayyip'ten beklentilerimiz yüksek. Tayyip'e yurt dışından da ilgi var.
Beşiktaş transferin bitmesine sayılı günler kala stoper arayışlarına hız verdi.
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