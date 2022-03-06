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Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan Yunus Akgün açıklaması! "Galatasaray'a teklif..."

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un başkanı Murat Sancak, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Sancak, Yunus Akgün için Galatassaray'a satın alma teklifinde bulunmadıklarını ifade etti. İşte o sözler...

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2022 Pazar 16:34
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan Yunus Akgün açıklaması! "Galatasaray'a teklif..."

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un başkanı Murat Sancak, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Taraftarlardan gelen sorulara yanıt veren Sancak, "Yunus Akgün için Galatasaray 'a satın alma teklifi yapmadık. Buradan Yunus Akgün'e de mesajım olsun; kalan maçlarda iyi oyna! Yunus eski performansın yok! Ayıp ediyorsun. Loic Remy'yi aldık, fırsat bulursa oynayacak ama bu takımda fırsat bulması da zor" dedi.

"CEZAM HAKSIZ YERE VERİLMEDİ"

Adana Demirspor- Beşiktaş maçından sonra 3 ay hak mahrumiyeti ve 113 bin ceza alan Akdeniz ekibinin başkanı, "Cezam haksız yere verilmedi. Hak ettim verildi canları sağ olsun" açıklamasında bulundu.

"KADINLARA ÖZEL TRİBÜN YAPILACAK"

26 yıl alt liglerde mücadele eden takımı için konuşan Murat Sancak, "Gelecek sezon kadınlara özel tribün yapılacak" diye konuştu.

Younes Belhanda, Samet Aybaba ve Fatih Terim hakkında ise Sancak, "Belhanda'dan memnunum. Belhanda'yı da çok severim. Samet Aybaba'yla aramızda bir sıkıntı yok. Bir daha Adana Demirspor'a gelir mi? Zor. Fatih Terim benim abimdir. Kendisini severim o da beni sever" ifadelerini kullandı.

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