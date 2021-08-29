Madalya yağmuru

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın dördüncü gününde sporcularımız dört madalya kazandı. Masa tenisinde Ali Öztürk, Nesim Turan ve Kübra Korkut, judoda ise Zeynep Çelik bronz madalyanın sahibi oldu. Oyunların ikinci gününde ise Recep Çiftçi ve Besra Duman, bronz madalya almıştı. Tokyo 2020'de madalya sayısı 6'ya yükselen Türkiye'nin oyunlar tarihindeki madalya sayısı ise 29 oldu. Masa tenisi tek erkeklerde ise son şampiyon Abdullah Öztürk adını finale yazdırdı. Milli sporcu, yarın 10.45'te Güney Koreli Kim Young-Gun ile altın madalya mücadelesine çıkacak. Brezilya ile karşılaşan Golbol Kadın Milli Takımı, rakibini 8-4 yenerek 3'te 3 yaptı.