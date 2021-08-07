Haberler Tokyo 2020 Son dakika spor haberi: Milli sporcu Buse Naz Çakıroğlu gümüş madalyasını aldı

Son dakika spor haberi: Milli sporcu Buse Naz Çakıroğlu gümüş madalyasını aldı

Son dakika spor haberi: 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda gümüş madalya kazanan milli boksörümüz Buse Naz Çakıroğlu, madalyasını düzenlenen törenle aldı.

Tokyo 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2021 Cumartesi 11:50 Güncelleme Tarihi: 07 Ağustos 2021 Cumartesi 12:20
Son dakika spor haberi: Milli sporcu Buse Naz Çakıroğlu gümüş madalyasını aldı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazanan milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, madalyasını düzenlenen törenle aldı.

Kokugikan Arena'da yapılan törende, 51 kiloda gümüş madalya elde eden Buse Naz, podyuma çıktı.

Buse Naz'a gümüş madalyasını FIFA Başkanı ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi Üyesi Gianni Infantino takdim etti. Milli sporcu madalyasını boynuna takarken göz yaşlarına hakim olamadı.

Bu kategoride altın madalyayı Buse Naz'ı finalde yenen Bulgar sporcu Stoyka Zhelyazkova Krasteva, bronz madalyaları ise Çin Taipeisi'nden Hsiao-Wen Huang ile Japonya'dan Tsukimi Namiki kazandı.

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