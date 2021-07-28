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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli yüzücü Defne Taçyıldız yarı finalde elendi

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın beşinci gününde yüzmede kadınlar 200 metre kelebek yarı finalinde milli sporcu Defne Taçyıldız, finale çıkamadı. Defne Taçyıldız 8 sporcu arasında 2.11.27'lik derecesiyle 7. oldu.

Tokyo 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2021 Çarşamba 08:43
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli yüzücü Defne Taçyıldız yarı finalde elendi

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın beşinci gününde yüzmede kadınlar 200 metre kelebek yarı finalinde milli sporcu Defne Taçyıldız, finale çıkamadı.

Tokyo Su Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilen yüzme yarışlarında önemli bir başarı elde ederek yarı finalde mücadele etme hakkı kazanan Defne, serisinde 8 sporcu arasında 2.11.27'lik derecesiyle 7. oldu.

İki seri şeklinde yüzülen ve 16 yüzücünün mücadele ettiği yarı finalde genel sıralamada 14. olan 18 yaşındaki milli sporcu, ilk 8'e giremeyerek final yüzme şansını kaybetti.



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