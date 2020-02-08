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08 Şubat 2020, Cumartesi
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vizesini kaptı

Milli yüzücü Merve Tuncel Tokyo 2020 vizesini kaptı

, yüzme müsabakalarında Olimpiyat A Barajını geçerek 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı elde etti.

, serbest stilde olimpiyat A barajını geçerek Olimpiyatları'na aldı.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamada, da düzenlenen yüzme müsabakalarında Merve Tuncel'in serbest stilde 16.29.04'lük derecesiyle Olimpiyat A Barajını geçerek, 2020 Tokyo Olimpiyatları bileti aldığı duyuruldu.

BAKAN KASAPOĞLU'NDAN TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, milli yüzücü Merve Tuncel için tebrik mesajı yayımladı. Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Fransa'da düzenlenen FFN Golden Tour Camille Muffat Yüzme Müsabakalarında 1500 metre serbest stilde 16:29.04'lük derecesiyle A barajını geçerek Oyunları'na katılma hakkı elde eden Merve Tuncel'i kutluyorum. Milli sporcumuzun başarısında emeği geçenleri de tebrik ediyor, Merve Tuncel'e 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda başarılar diliyorum."
  1. 08.02.2020
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