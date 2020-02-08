Milli yüzücü Merve Tuncel Tokyo 2020 vizesini kaptı
Milli yüzücü Merve Tuncel, Camille Muffat Golden Tur yüzme müsabakalarında Olimpiyat A Barajını geçerek 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı elde etti.
Milli yüzücü Merve Tuncel, serbest stilde olimpiyat A barajını geçerek Tokyo 2020 Olimpiyatları'na vize aldı.
Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamada, Fransa da düzenlenen Camille Muffat Golden Tur yüzme müsabakalarında milli sporcu Merve Tuncel'in serbest stilde 16.29.04'lük derecesiyle Olimpiyat A Barajını geçerek, 2020 Tokyo Olimpiyatları bileti aldığı duyuruldu.BAKAN KASAPOĞLU'NDAN TEBRİK
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, milli yüzücü Merve Tuncel için tebrik mesajı yayımladı. Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Fransa'da düzenlenen FFN Golden Tour Camille Muffat Yüzme Müsabakalarında 1500 metre serbest stilde 16:29.04'lük derecesiyle A barajını geçerek 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde eden Merve Tuncel'i kutluyorum. Milli sporcumuzun başarısında emeği geçenleri de tebrik ediyor, Merve Tuncel'e 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda başarılar diliyorum."
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